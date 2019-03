Sui vecchi device i temi e gli sfondi Huawei P30 | un tocco di EMUI 9 1

optimaitalia

(Di domenica 31 marzo 2019)Avete un dispositivoe Honor, ma i nuoviP30 e P30 Pro vi hanno rubato il cuore? Sappiamo che non sarà la stessa cosa, ma, a meno che non vogliate dispedere il capitale investito sull'acquisto precedente, potrete in qualche modo ovviare portando almeno ie glidei top di gamma 2019 a bordo del vostro terminale. I portabandiera del colosso cinese sono stati presentati da poco (non hanno nemmeno una settimana di vita), tempo che è stato sufficiente per estrapolare ie gliufficiali, per potersi gustare almeno un piccolo assaggio del nuovo aspetto grafico che li contraddistingue. Per quanto riguarda gli, potrete scaricarli atterrando su questa pagina, alla loro massima risoluzione.Allo stesso modo, se disponete di une Honor (meglio se equipaggiato con9 affinché sia garantita la piena compatibilità di utilizzo), sarà ...

