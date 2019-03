Sembra Mary Poppins ma è la vita reale | uomo si aggrappa all’ombrellone ma il vento gli

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Le immagini arrivano dalla Turchia dove raffiche diviolentissime hanno provocato diversi danni. Un, nel tentativo di salvare un ombrellone, si èto all’asta, salendo sulla pedana per fissarlo a terra. L’ha mollato la presa quando l’ombrellone era a quattro metri d’altezza e si è procurato un lieve infortunio alla caviglia. Un altroè dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale dopo essere stato ferito dallo stesso ombrellone, quando è ripiombato a terra.L'articoloma è lasiall’ombrellone ma ilgli gioca un brutto scherzo proviene da Il Fatto Quotidiano.

labisbeticaind : Con Suor Cristina sembra di vedere un crossover di Mary Poppins e Sister Act #BallandoConLeStelle - siusi1217 : Sarà una mia opinione ma quest'anno @AmiciUfficiale mi sembra un mix di c'è posta per te, carràmba che sorpresa, co… - matte051 : Maria sembra che non abbia mezza voglia di stare in quello studio stasera... Su, Kween Mary, un po’ di entusiasmo, dai. #Amici18 -