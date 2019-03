Se con l’adolescenza i figli adottivi iniziano a porsi domande

vanityfair

(Di domenica 31 marzo 2019) ConsapevolezzaL’amore può non bastareCapire le motivazioniNon è semplice opposizione all’autorità La paura di deludereUna parte cospicua della nostra sfera emotiva e psicologica dipende dal legame, attuale o passato, con i nostri genitori. L’etimologia del termine vuole che genitore sia chi che genera, ma sappiamo molto bene che in realtà la questione è assai più complessa. Non è solo il legame di sangue a fare un genitore. Genitore è chi ti cresce, ti ama e ti mostra come affrontare la vita, permettendoti anche di sbagliare, di farti male se necessario, per imparare a risollevarti.Le riflessioni sul rapporto con i genitori possono assumere un peso specifico notevole in determinati casi. Uno è senza dubbio quello dei, soprattutto nel corso del. «Leche riguardano ogni adolescenza ruotano inevitabilmente intorno al tema dell’identità» osservano le ...

makisnothing : la sedicesima in particolare è una pugnalata all'anima perché c'è tutto quel pezzo con naruto che corre e intanto c… - Damiano__89 : Bambini che crescono senza nessun abbraccio da parte della MAMMA, in nessun momento difficile della loro infanzia o… - lelerandazzo : Convegno con l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza sulla Carta dei diritti dei figli nella separazione.… -