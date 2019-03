Roma | Lino Banfi testimonial Unicef per i bimbi malnutriti

Pagelle Roma-Napoli 1-4 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle ROMA NAPOLI – Ripresa di campionato pessima per la Roma che, dopo il 2-1 subito contro la SPAL a Ferrara, cade anche in casa contro un ottimo Napoli. Un ko dalle dimensioni enormi per gli uomini di Ranieri che crollano per 4-1 all’Olimpico non dando mai l’idea di potersela giocare contro un Napoli più brillante […] L'articolo Pagelle Roma-Napoli 1-4: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie ...

L’Orchidea dell’Unicef : domani a Roma Lino Banfi in piazza per i bimbi malnutriti : Lino Banfi sarà domani in piazza del Popolo a Roma per l’iniziativa ‘l’Orchidea dell’Unicef‘ a sostegno dei bambini malnutriti. L’attore è uno storico ambasciatore dell’Unicef Italia e testimonial dell’iniziativa che si svolge in questo fine settimana in 2.400 piazze in Italia con 11 mila volontari. “Lino Banfi ha costantemente associato alla propria immagine di attore tra i più amati in ...

Roma - ultima chiamata imprese a Raggi : no a declino - cambi passo : Roma, 29 mar., askanews, - Non era mai successo. Le sette maggiori associazioni imprenditoriali di Roma che da sole rappresentano l'80% delle imprese occupate e il 70% del Pil della Città ...

Forza Nuova - giornalisti Espresso aggrediti/ Castellino e Nardulli arrestati a Roma : Aggressione giornalisti dell'Espresso al Cimitero del Verano a Roma: arrestati Giuliano Castellino, Forza Nuova, e Vincenzo Nardulli, Avanguardia Nazionale,

Roma - Giuliano Castellino (Forza Nuova) e Vincenzo Nardulli agli arresti per l’aggressione ai giornalisti de L’Espresso : Giuliano Castellino, leader Romano di Forza Nuova, e Vincenzo Nardulli, esponente di spicco di Avanguardia Nazionale, sono stati arrestati per l’aggressione ai giornalisti de L’Espresso, avvenuta lo scorso 7 gennaio al cimitero del Verano, a Roma, durante la commemorazione dei caduti di Acca Larentia. Un cronista e un fotografo del settimanale stavano documentando la celebrazione dell’anniversario, quando vennero avvicinati dai ...

Alle porte di Roma esplode villino per una fuga di gas : morti padre e figlio - ferita una donna : Tragedia Alle porte di Roma. Una esplosione si è verificata attorno Alle ventuno in una villetta a due piani a Frascati. in via Macchia dello Sterparo 108, a ridosso della linea...

