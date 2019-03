Napoli | dal meccanico allo chef | i 35mila posti che nessuno vuole

Roma-Napoli 0-0 La Diretta Ranieri schiera Manolas e De Rossi dal 1' - Zaniolo in panchina : Si gioca alle ore 15 uno dei due big match della 29esima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Napoli. Aria di crisi in casa giallorossa dopo la sconfitta di Ferrara di due settimane fa, in...

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : risultato - cronaca e tabellino : Roma Napoli diretta LIVE – Come riporta Sky Sport ci sono ancora importanti presenze nell’infermeria giallorossa. El Shaarawy non sarà a disposizione per la gara contro il Napoli al pari di Alessandro Florenzi che si era bloccato per infortunio in Nazionale. Gli esami hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro e dovrà restare fermo per […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: risultato, cronaca e tabellino ...

Tabù big lontano dal San Paolo - il Napoli ci riprova all'Olimpico : Un gol pesante per lanciare il Napoli a un successo esterno contro una big e blindare il secondo posto. Milik ci proverà domani contro la Roma, all'Olimpico ci riuscì nella prima giornata di ...

Calciomercato Napoli - dal rinnovo Hysaj agli obiettivi Veretout e Biraghi : Calciomercato Napoli – Il club azzurro è sempre attivo sul mercato. Ne è convinto il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, che riporta come alcune ore fa si sarebbe tenuto un incontro a Roma tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo della società partenopea, Cristiano Giuntoli, e l’agente Mario Giuffredi. L’argomento […] L'articolo Calciomercato Napoli, dal rinnovo Hysaj agli ...

Ancelotti ed il mercato del Napoli per limare il gap dalla Juve : “Koulibaly non si muove ed in entrata…” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato delle possibili mosse di calciomercato della squadra di Aurelio De Laurentiis nella prossima sessione Carlo Ancelotti si appresta a rimanere sulla panchina del Napoli ancora molto a lungo. Le sue dichiarazioni e quelle del presidente De Laurentiis lasciano presagire un sodalizio duraturo, intanto il tecnico ha rilasciato qualche intervista nella quale ha parlato di calciomercato. Parlando ...

Napoli - Raiola prova a strappare Insigne dal San Paolo : Secondo la Gazzetta dello Sport , il Napoli avrebbe già immaginato di cedere la fascia di capitano a Koulibaly qualora il pressing di Raiola , per portare via Insigne diventasse, sempre più concreto ed insistente: 'Il nome di ...

Napoli - le ultime dall’allenamento : differenziato per un calciatore : Seduta mattutina per il Napoli al centro tecnico di Castevolturno in vista del match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico, alle 15. Rientrati dagli impegni con le Nazionali Meret, Luperto, Mertens e Milik, la squadra ha svolto attivazione in avvio con l’ausilio di ostacoli bassi. A seguire esercizi finalizzati allo svolgimento di gioco e lavoro tecnico, partitina a campo ridotto e chiusura con tiri su calcio da ...

Napoli – Dal gap con la Juventus alla scaramanzia per l’Europa League - De Laurentiis sincero : “se avessi un altro fatturato vincerei sempre” : A tutto De Laurentiis: dall’avversaria trovata per i quarti di finale di Europa League al gap con la Juventus “Sarebbe stato più facile affrontare altre squadre che sono andate ad altre nostre rivali“. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito al sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha opposto agli azzurri l’Arsenal. FRANCK FIFE / AFP “Io credo che Ancelotti sappia ...