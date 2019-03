Juve | Kean fa ancora boom | allo Stadium festa anche per la mamma

Cagliari-Juventus probabili formazioni - mini turnover : Kean ancora titolare : CAGLIARI JUVENTUS probabili formazioni – Dopo la vittoria sofferta contro l’Empoli è tempo di pensare già alla prossima gara. La Juventus di Max Allegri è entrata nel periodo “di fuoco” che porterà alla gara di Champions League contro l’Ajax, anche se non lo ha fatto nel migliore dei modi. Infatti l’infortunio di Ronaldo preoccupa in […] More

Juve - Kean si fa largo a suon di numeri record : ... di essere pronto a vestire una maglia da titolare anche quando si parla di una nazionale quattro volte campione del mondo o del club più titolato del Belpaese. Se da una parte Allegri professa calma ...

Kean non è Ronaldo ma fa vincere la Juve : Torino Se dovevano essere le prove generali in vista dell'andata dei quarti di Champions contro l'Ajax, la Juventus farà bene a preoccuparsi. Perché, contro l'Empoli leggerino ma dotato di tecnica, la Signora ha dovuto ricorrere ancora al suo baby prodigio Moise Kean per portare a casa i tre punti. Non che un eventuale passo falso avrebbe compromesso la vittoria dell'ennesimo scudetto, ma è un fatto che il popolo bianconero si aspettasse altro ...

Kean sveglia la Juve - scudetto vicinissimo : Ha stupito tutti, anche chi voleva toglierlo dai riflettori e l'aveva spedito in panchina per fargli passare 'la sbornia mediatica' dopo i due gol in Nazionale. Eppure di questo Moise Kean non si può ...

Kean entra ed è subito gol - la Juve si sblocca : Sono bastati tre minuti a Moise Kean per realizzare la rete dell'1-0 e risolvere la sfida tra Juventus ed Empoli. Un altro guizzo del giovane attaccante azzurro, terzo gol in altrettante partite, nazionale compresa. Subentrato a Matuidi a partita in corso e' andato in rete al 27' della ripresa. Un sospiro di sollievo per Allegri visti i presagi del match, iniziato con il forfait di Dybala, spedito in tribuna da un problema muscolare alla coscia ...

Serie A. Juventus-Empoli 1-0 - decisiva una rete di Kean : Serie A. Juventus Empoli. Anche se con più fatica del previsto, la Juventus ha portato a casa il 25esimo successo stagionale in campionato.

Juve - Allegri : 'Kean mi ha meravigliato - ma non bruciamolo' : Alla Juventus, poco efficace e quindi in difficoltà nel risolvere il match casalingo contro l'Empoli, pensa il più giovane. La firma sul successo la mette Kean, il millennial che, dopo le 2 reti nelle ...

Crisi Milan - perde anche con la Samp. Defrel firma il ko Juve-Empoli 1-0 - effetto Kean : Gol lampo dei blucerchiati dopo un erroraccio del portiere, i rossoneri non riescono a reagire. Per Quagliarella una traversa. Secondo ko di fila, non capitava da dicembre ‘17

Juve - Kean : 'Sogno di diventare come Ronaldo e Messi' : come ho detto, sono sempre pronto a batterne altri ', così ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Juventus-Empoli. Nedved: 'Kean? Passi avanti sul rinnovo'

Juve - Kean : 'Non sono nè Cristiano Ronaldo nè Messi - ma spero di arrivare un giorno al loro livello' : 'sono molto contento, è un altro record - dice l'attaccante bianconero ai microfoni di Sky Sport - sono sempre pronto a batterne altri'. Kean sottolinea che 'il lavoro è l'unica cosa che può aiutare ...

Juve - Kean : 'Non sono nè Cristiano Ronaldo nè Messi - ma spero di arrivare un giorno al loro livello' : 'sono molto contento, è un altro record - dice l'attaccante bianconero ai microfoni di Sky Sport - sono sempre pronto a batterne altri'. Kean sottolinea che 'il lavoro è l'unica cosa che può aiutare ...

Juventus-Empoli - Allegri : 'Kean giusto che sia ambizioso. Fischi meritati' : Massimiliano Allegri ha analizzato così la vittoria sui toscani, intervistato da Sky Sport. Il primo tema trattato è proprio l'attaccante che ha risolto la sfida: "L'ambizione è giusto che ce l'...

Juventus - Allegri 'smonta' Kean : 'tanti calciatori si sono persi per strada - deve metterci sacrificio' : Massimiliano Allegri coi piedi di piombo sul talento di Moise Kean, l'allenatore della Juventus commenta la prestazione dell'attaccante bianconero autore del gol contro l'Empoli "Kean? La differenza ...

Juventus - Kean segna all’Empoli ed infrange il record appartenuto a Balotelli : “ora sono pronto a batterne un altro” : Moise Kean protagonista di Juventus-Empoli: le parole dell’attaccante bianconero dopo il gol allo Stadium “sono molto contento per un altro record, sono felice, sono sempre pronto a batterne un altro”. Così Moise Kean ha commentato a Sky Sport il suo ottavo gol in campionato, con cui ha frantumato il record appartenuto fino ad oggi a Mario Balotelli. L’attaccante infatti è diventato a soli 19 anni e 21 giorni il più giovane a segnare ...