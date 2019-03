Auto si ribalta in curva a Mondovì | 21enne in codice rosso

Auto esce di strada - si ribalta e finisce in una scarpata : morti due giovanissimi - grave un amico : Due ventenni sono morti e un terzo ragazzo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte all'ingresso di Bitonto sulla via per Palo del Colle, nel barese....

Incidenti : Tir si ribalta - Autotrasportatore muore sulla A18 : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - Incidente mortale all'alba di oggi sull'Autostrada A18 Catania-Messina in cui è morto un autotrasportatore. Il Tir, per motivi da accertare, si è ribaltato nei pressi dell'ingresso di Acireale. Il camionista è morto sul colpo.

Si ribalta con l'Auto - 18enne illeso : CREMONA - Lo spavento è stato davvero molto, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. E' uscito illeso dalla propria auto un 18enne che, attorno alle 23 di martedì 26 marzo, ha perso il ...

Auto va fuori strada e si ribalta - a bordo anche una bambina di due anni : Castiglione della Grave incidente stradale a Castiglione della Pescaia , in località Ponti di Badia. Un'Auto che viaggiava sulla strada Castiglionese in direzione di Castiglione della Pescaia è uscita ...

Si ribalta con l'Auto nella notte - i vigili del fuoco lo estraggono dall'abitacolo : Conegliano Laudense, Lodi,, 22 marzo 2019 - E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con auto pompa e auto grU sull'incidente avvenuto alle 22.20 di ...

Incidente in Litoranea : 20enne ubriaco si ribalta con l'Auto : Approfondimenti Incidente sulla Tangenziale di Salerno: 3 feriti in ospedale 20 marzo 2019 Sicurezza stradale, in Campania incidenti in calo tra il 5% e il 15%: l'iniziativa alla Provincia 20 marzo ...

Si ribalta con l'Auto nella rotonda : trasportato in ospedale : I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti presso la rotonda di Torrette di Mercogliano, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, che si ribaltava. L'uomo alla guida ...

Gela - Auto si ribalta dopo incidente : Vittoria muore a 14 anni : L'auto è uscita di strada e, schiantandosi contro un guardrail, si è ribaltata più volte. Vittoria Caruso, una ragazza di 14 anni, è stata sbalzata fuori dalla vettura ed è morta una volta giunta in ospedale. E' successo ieri sera in un tratto della zona industriale di Gela, in provincia di Caltanissetta. Il 19enne alla guida, amico della giovane vittima, ha raccontato di aver perso il controllo dell'auto, probabilmente per la troppa velocità. A ...

Gela - Auto finisce contro il guardrail e si ribalta. Vittoria muore a 14 anni : “Dolore immenso” : È morta a 14 anni in un incidente stradale a Gela Vittoria Caruso: la ragazza viaggiava su una Fiat Panda guidata da un amico 19enne che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura finendo prima contro il guardrail e poi ribaltandosi più volte: "Eri troppo piccolina per andartene".Continua a leggere

Gela : Auto di ribalta - morta una quattordicenne : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Una quattordicenne è morta la notte scorsa a Gela (Caltanissetta) in un incidente stradale in contrada 'Brucazzi'. La ragazza è stata sbalzata fuori dall'automobile su cui viaggiava con un amico, di 19 anni, che ha perso il controllo andando a sbattere contro il guardr

Auto si ribalta alla rotonda del Cervino : Alle ore 01.30 di venerdì 15 marzo, il 118 è intervenuto per un incidente stradale sulla SS26, a Châtillon. Un'Auto si è ribaltata in prossimità della rotatoria che conduce alla Valtournenche. ...

Si butta in mezzo alla strada - viene travolta e uccisa da un’Auto : una si ribalta : La 47enne si sarebbe gettata in mezzo alla strada finendo travolta da un'auto lungo la rampa dell'uscita 10 della Tangenziale di Bologna. L'investimento ha poi causato un tamponamento tra tre veicoli che in quel momento stavano uscendo dalla strada.Continua a leggere

Bufera di neve sull’Italia - camion si ribaltano in Autostrada : chiuso tratto A2 nel cosentino : Il tratto tra Sibari e Morano dell'autostrada A2 "del Mediterraneo" è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa a causa delle fortissime raffiche: due mezzi pesanti si sono ribaltati. Uno degli autisti ha riportato delle ferite lievi e si trova presso l’ospedale di Castrovillari.Continua a leggere

Auto si ribalta - paura per un 22enne e un 48enne : PIZZIGHETTONE - Incidente verso le 19 di lunedì 11 marzo lungo la ex statale Codognese vicino allo svincolo per Roggione. Una vettura si è ribaltata, a bordo un 22enne e un 48enne: il bilancio, a ...