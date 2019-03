«A un metro da te» | una storia d' amore per conoscere la fibrosi cistica

A Napoli il prossimo arrivano i nuovi treni della metropolitana : una corsa ogni 4 minuti : È arrivato direttamente da San Sebastian (Spagna) il modellino che raffigura in scala il nuovo treno della metropolitana di Napoli. Una soluzione definitiva ad uno dei maggiori problemi della città di Napoli. La città partenopea è ormai una delle città più all'avanguardia d'Italia, con centri medici specialistici e una ricchezza d'arte e cultura senza paragone, ma dove ha bisogno ancora di un 'Upgrade' è la mobilità urbana. Purtroppo un problema ...

Milano - altra brusca frenata in metropolitana : ferita una passeggera sulla M1. Pm sequestrano il treno : Un altro treno del metrò di Milano è stato sequestrato oggi in seguito all’ennesima brusca frenata. Intorno alle 9, alla stazione Gambara, un convoglio della linea rossa ha inchiodato e una donna di 50 anni, lievemente ferita, è stata trasportata in codice verde in ospedale. A disporre il sequestro, il secondo nelle ultime settimane, sono stati, tramite la polizia giudiziaria, i pm Maura Ripamonti e Mauro Clerici che coordinano le indagini su ...

metro Milano - brusca frenata : una ferita/ Atm - linea M1 Gambara : treno sequestrato : Metro Milano, linea M1: ancora una brusca frenata. Donna di 50 anni rimasta ferita, treno sotto sequestro e nuove polemiche.

Brusca frenata metro Milano - una ferita : Milano, 27 MAR - Un altro treno del metrò di Milano è stato sequestrato oggi in seguito all'ennesima Brusca frenata di stamane, alla stazione Gambara, di un convoglio della linea rossa in cui è ...

TERMOmetro QUOTIDIANO - C'era una volta a Hollywood : trama - cast e data di uscita ufficiale in Italia : Ad intrecciarsi alla loro storia ci saranno le vicende di cronaca aventi a che fare con la setta di Charles Manson , che in quell'anno trucidò Sharon Tate , moglie del regista Roman Polanski , tra le ...

Previsioni Meteo Torino : termometro sotto lo zero in Piemonte - ma nessuna pioggia in vista : Dopo il caldo della settimana scorsa, è tornato il gelo in Piemonte. Tra ieri e oggi il termometro e’ sceso nuovamente sotto lo zero anche a quote molto basse, come i 268 metri di altitudine di Varallo Pombia (Novara), dove la stazioneMeteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una minima di – 1.6; a Paesana (Cuneo) -0.9, a Lanzo (Torino). Nel centro di Torino il termometro la scorsa notte è sceso ...

Festa del papà - a Napoli una zeppola gigante di oltre un metro - : Il dolce è stato realizzato al Gran Caffè Gambrinus ed è entrato nel Guinness World Record grazie al suo diametro e al suo peso di oltre 80 kg. Durante la presentazione della specialità campana, anche ...

Festa del papà - a Napoli una zeppola gigante di oltre un metro : Festa del papà, a Napoli una zeppola gigante di oltre un metro Il dolce è stato realizzato al Gran Caffè Gambrinus ed è entrato nel Guinness World Record grazie al suo diametro e al suo peso di oltre 80 kg. Durante la presentazione della specialità campana, anche un omaggio a Pino Daniele che il 19 marzo avrebbe compiuto 64 ...

Milano alle prese con il giallo del metrò. Ieri mattina altri 4 feriti per una brusca frenata : Mentre Ieri mattina si è registrata l’ennesima brusca frenata sulla metropolitana di Milano, con quattro contusi in modo lieve e nessuna sospensione della linea, le notizie acclarate sono due. La prima: non è ancora chiara la causa dei continui stop improvvisi della metro. La seconda: dovranno trascorrere ancora alcuni mesi prima che si risolva il ...

'Con Fellini in metropolitana tra donne e segreti'. Parla la 'segretaria' - una vita per il cinema - : Forse la mia esperienza è stata diversa: le altre signore vivevano negli uffici, io ero con lui sui set e posso dire che era totalmente affascinato dal mondo femminile, Fellini adorava le donne e ...

Beve birra in metro - due vigilantes di Atm bloccano e mettono a terra una donna : Sono passate da poco le 21 e le telecamere di sorveglianza della stazione di "Porta Genova", sulla linea M2 della metropolitana di Milano, stanno riprendendo una donna che, sulla banchina in direzione "Cologno-Gessate", sta Bevendo una birra. È la sera del 22 febbraio, è venerdì. Sui mezzi sarebbe vietato portare alcolici. Della donna, con una bottiglia in mano, si accorgono due addetti alla sicurezza.Secondo quanto riportato da La Stampa, che ...

KYIV – non Kiev – è il nome corretto della capitale dell’Ucraina - una metropoli da scoprire fra lusso - arte e gastronomia : La capitale dell’Ucraina è una città tutta da scoprire, oltre a essere l’anima del paese è uno dei luoghi più accoglienti e affascinanti d’Europa. La metropoli ha cambiato aspetto negli ultimi anni: la crescita economica e la rivoluzione culturale ha fatto si che la città si sia affermata come capitale del lusso e della moda e ha sviluppato un fascino e un carattere unico. Secondo la classifica di dicembre 2018 della Lonely Planet, KYIV è al ...

Una persona si è ferita durante una brusca frenata d’emergenza di un treno della linea M2 della metropolitana di Milano : Ci sono stati un ferito e diversi contusi in seguito a una frenata d’emergenza di un treno della linea M2 (la “verde”) della metropolitana di Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:45 di questa mattina, e la circolazione è stata

Roma - rinasce il cinema metropolitan - Raggi : 'Una data storica' : A Roma il cinema Metropolitan è pronto a rinascere. A presentare il progetto la sindaca della Capitale Virginia Raggi: 'Oggi è una data storica, dopo dieci anni mettiamo fine a una situazione di ...