Treviso | fumo dal motore per un Boeing 737 Ryanair

All’aeroporto di Treviso è stato attivato brevemente il piano di emergenza per un Boeing 737 di Ryanar che produceva fumo da un motore : Questa mattina All’aeroporto “Antonio Canova” di Treviso è stato attivato un piano di emergenza per un Boeing 737 di Ryanar proveniente da Napoli, dopo la segnalazione del pilota sulla presenza di una scia di fumo da uno dei due motori.

Fumo dalla turbina : atterraggio di emergenza per un volo Ryanair a Treviso : Procedura d’emergenza per il Boing 737 Napoli Treviso di Ryanair delle 7,45 di questa mattina: e’ stato il pilota, poco prima dell’atterraggio – che e’ comunque avvenuto regolarmente – a segnalare alla torre di controllo del Fumo grigio provenire dalla turbina di un motore. E’ scattata, come previsto in questi casi,la procedura con i vigili del fuoco in assistenza al veicolo, che hanno accertato una ...

Fumo da un motore - atterraggio di emergenza per un volo Ryanair a Treviso : Procedura d'emergenza per il Boeing 737 Napoli Treviso di Ryanair delle 7,45 di questa mattina: è stato il pilota, poco prima dell'atterraggio - che è comunque avvenuto regolarmente - a segnalare alla torre di controllo del Fumo grigio provenire dalla turbina di un motore. E' scattata, come previsto in questi casi,la procedura con i vigili del fuoco in assistenza al veicolo, che hanno accertato una perdita d'olio: tutti i 170 ...

Emergenza volo a Treviso - fumo da motore : 11.50 Del fumo in uscita da un motore durante la fase di atterraggio ha indotto oggi il pilota di un Boeing 737della Ryanair proveniente da Napoli a chiedere alla torre di controllo dell'aeroporto "Antonio Canova",di Treviso, l'attivazione del piano d'Emergenza. Il volo,che trasportava 170 passeggeri, è arrivato comunque regolarmente a Treviso alle 7,54. I Vigili del fuoco hanno vigilato sulla manovra ravvisando la perdita d'olio da una ...