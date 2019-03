Terremoto | forte scossa in Grecia | magnitudo 5 2 nel Golfo di Corinto | paura nella Focide

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Unadi, di5.2, ha colpito lacentro/meridionale poco fa, alle 11:46 di stamattina. Las’è verificata sulle coste settentrionali deldiL'articoloin5.2 neldiMeteo Web.

ugozagarella : Forte terremoto ha appena colpito la Grecia ”magnitudo oltre 5.7”. Si temono danni - SecondoPiano : Forte scossa di terremoto in Grecia, paura e gente in strada - SecondoPiano : Forte scossa di terremoto in Grecia, paura e gente in strada. -