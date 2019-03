MotoGP Qualifiche GP Argentina | orario d’inizio | tv | streaming Programma Sky e

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) Sabato 30 marzo andranno in scena ledel GP d’, seconda prova del Mondiale 2019 di. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo prepariamoci ad un grande spettacolo in cui il grande favorito è Marc Marquez. Lo spagnolo, che ha preferito lavorare per la gara nel corso delle prove libere è pronto a far sua la pole, facendo valere il proprio status di figura dominante su questa pista. La Ducati con Andrea Dovizioso proverà a contrastarlo, al pari della Yamaha che con Valentino Rossi vorrà essere della partita per le posizioni di vertice.Il sabato del Gran Premo disarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport sul canale Sky Sport(canale 208) che proporrà tutti gli appuntamenti in diretta e diverse repliche. Su TV8, canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre, saranno visibili le repliche die gare. OA Sport, invece, presenterà ...

zazoomblog : LIVE MotoGP GP Argentina 2019 in DIRETTA: FP4 e qualifiche in tempo reale - #MotoGP #Argentina #DIRETTA: - motogpnews24 : F1 GP Bahrain, Qualifiche: Ferrari torna a brillare, Leclerc in pole position davanti a Vettel - motogp_italia : QUALIFICHE Moto GP in diretta TV e Streaming -