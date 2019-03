MotoGp Argentina | Dovizioso | «E' molto importante iniziare così»

MotoGp Argentina - Dovizioso : «Inizio ok - la moto va meglio» : TERMAS DE RIO HONDO - ' Siamo molto vicini, il tempo sul giro secco che ho fatto non è così importante '. Andrea Dovizioso ha commentato così la prima giornata di prove libere in Argentina, chiusa al ...

MotoGp Argentina - Rossi : «Sono abbastanza veloce» : TERMAS DE RIO HONDO - ' E' stata una giornata piuttosto positiva. Sono abbastanza veloce e ho lavorato bene anche con le gomme. Nel pomeriggio abbiamo provato un paio di cose e fatto delle scelte. Poi ...

MotoGp - Valentino Rossi accolto come un re in Argentina : cori e fumogeni all’esterno dell’hotel [VIDEO] : Il pesarese si è affacciato dal balcone del suo hotel per salutare una imponente folla accorsa per salutarlo Valentino Rossi resta il pilota più amato in Argentina per distacco, tifo da stadio e tantissimo amore per il pilota della Yamaha, acclamato come un re anche nella serata post libere. All’esterno dell’hotel del Dottore infatti si è radunato una folla imponente, impazzita letteralmente per il pesarese, affacciatosi dal ...

MotoGp Argentina 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : In Argentina nel segno della continuità, perché Andrea Dovizioso (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) riprende da dove aveva concluso in Qatar. C'è ancora la Ducati a dettare legge nella prima giornata in pista sul circuito di Termas de Rio Hondo che domenica sarà teatro del gp d'Argentina, seconda prova del motomondiale: con la guerra tra i team a colpi di spoiler a fare da sfondo, Dovizioso, dopo aver ...

Griglia di partenza MotoGp/ Lotta per la pole position - Gp Argentina 2019 - : Griglia di partenza MotoGp: la Lotta per la pole position al Gp Argentina 2019 sul circuito di Termas de Rio Hondo, secondo appuntamento del Motomondiale.

LIVE MotoGp - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 3 in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Argentina, secondo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo andrà in scena l’ultimo turno che sarà decisivo per la qualificazione ai due stint delle qualifiche. Sul tracciato sudamericano Marc Marquez, in sella alla Honda, ha messo in mostra una grande costanza ed un’eccellente velocità. Il centauro spagnolo, infatti, ha ...

VIDEO GP Argentina MotoGp 2019 - prove libere 2 : highlights e sintesi. Dovizioso in testa - Valentino Rossi precede Marquez : Andrea Dovizioso ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è scatenato nel finale della sessione e ha così preceduto tutti i rivali dando un chiaro segnale in vista delle qualifiche e della gara, il forlivese sembra essere in gran forma dopo il successo in Qatar e proverà a replicarsi su un tracciato storicamente non così amico. Marc Marquez ha ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : prosegue la lotta degli spoiler - Honda al contrattacco dopo il caso Ducati. Autorizzato un nuovo pezzo : La battaglia non si disputa soltanto in pista, è iniziato il lungo weekend riservato al GP d’Argentina ma i motori sono molto caldi anche fuori dal tracciato di Termas de Rio Hondo dove nel fine settimana si disputa la seconda tappa del Mondiale MotoGP. prosegue la querelle sugli spoiler che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane, la Corte d’Appello della FIM ha respinto il ricorso presentato da Honda, Suzuki, Aprilia, KTM ...

MotoGp - Viñales traccia la strada da seguire : “ecco cosa bisogna fare se vogliamo vincere il Gp d’Argentina” : Il pilota spagnolo ha indicato la strada che la Yamaha deve seguire per provare a vincere il Gp d’Argentina Maverick Viñales ha sfruttato le prime due sessioni di libere in Argentina per preparare la gara di domenica, aumentando costantemente il suo ritmo sia nelle FP1 che nelle FP2. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha provato varie specifiche di pneumatici e le impostazioni della moto, per ridurre lo slittamento delle ruote in modo da poter ...

LIVE MotoGp - GP Argentina 2019 : come vedere in DIRETTA le FP3-FP4 e le qualifiche. Orari - tv e streaming : Dopo le prove libere di ieri, è tempo di far scaldare motori e cronometri a Termas de Rio Hondo. Oggi, infatti, è tempo di qualifiche per quanto riguarda il Gran Premio di Argentina 2019 del Motomondiale, che andranno a comporre la griglia di partenza delle tre corse di domani. Sarà un pomeriggio italiano quanto mai infuocato! Le qualifiche, come consuetudine, saranno precedute dalle ultime sessioni di prove libere, con la classe regina che ...

MotoGp oggi in tv - GP Argentina 2019 : prove libere 3-4 e qualifiche su Sky e TV8. Programma - orari e streaming : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere di ieri, è tempo di far lavorare i cronometri a Termas de Rio Hondo. oggi, infatti, è tempo di qualifiche per quanto riguarda il Gran Premio di Argentina 2019 del Motomondiale, che andranno a comporre la griglia di partenza delle tre corse di domani. Le qualifiche, come consuetudine, saranno precedute dalle ultime sessioni di prove libere, con la classe regina che vedrà FP3 e FP4 per affinare le ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : Marc Marquez il favorito per la pole position - Andrea Dovizioso e Valentino Rossi lanciano il guanto di sfida : E’ il giorno delle qualifiche sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina), secondo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto sudamericano i centauri della classe regina sono pronti per affrontarsi, giocarsi la piazzola numero uno ed avere una posizione privilegiata in vista della gara. Per quello che si è visto, il favorito numero uno per far suo il time-attack è Marc Marquez. Nonostante l’ottavo posto delle prove ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv : Sabato 30 marzo andranno in scena le qualifiche del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo prepariamoci ad un grande spettacolo in cui il grande favorito è Marc Marquez. Lo spagnolo, che ha preferito lavorare per la gara nel corso delle prove libere è pronto a far sua la pole, facendo valere il proprio status di figura dominante su questa pista. La Ducati con Andrea Dovizioso proverà ...