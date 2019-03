Incendi | fiamme a Barano d’Ischia | elicottero in azione

Il grande Incendio continua : fiamme a 400 metri dalla strada : I boschi biellesi e vercellesi sono ormai assediati dalle fiamme. Venerdì 29 marzo, il fuoco è sceso verso Crevacuore ed è arrivato a 400 metri dalla strada. Per ragioni di sicurezza, nella serata è ...

Incendio A14 Bologna - camion in fiamme. Tratto chiuso : Bologna, 28 marzo 2019 - Alle 21, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto , è stato chiuso il Tratto compreso tra l'allacciamento con la A13 Bologna-Padova e il bivio per il raccordo di Casalecchio di ...

DACCA - 16 MORTI PER IncendiO GRATTACIELO/ Video Bangladesh "intrappolati in fiamme" : Bangladesh, 16 MORTI nell'INCENDIO divampato nel GRATTACIELO di vetro a DACCA. Alcuni si gettano dalle finestre nel vuoto: il Video e l'inferno

Bangladesh : Incendio in un grattacielo - persone si lanciano dalle finestre per sfuggire alle fiamme : L'incendio è divampato al nono piano di un grattacielo di Dacca, capitale del Bangladesh. Almeno sei persone sono state viste gettarsi dalle finestre o cercare di mettersi in salvo scendendo dalle canaline. Quattro i morti accertati.Continua a leggere

Incendi Toscana : in fiamme 2 aree boschive a Bagni di Lucca - intervento del Canadair : Incendi nel comune di Bagni di Lucca, stanno bruciando 2 aree boschive: il primo rogo, divampato ieri pomeriggio, in località Fornello, sta interessando 15 ettari di superficie. Sul posto stanno intervenendo due Canadair e un elicottero del sistema dell’antIncendio boschivo regionale oltre a 4 squadre dell’Unione dei Comuni Garfagnana, della Media Valle e del volontariato Anti Incendi boschivi. Le forti raffiche di vento rendono più ...

Incendio sulle alture liguri - carabinieri : fiamme originate da cavo elettrico rotto : I rilievi tecnici compiuti dai carabinieri della Forestale "hanno permesso di risalire al punto di insorgenza delle fiamme nei pressi di via Salita Maxetti, in corrispondenza di un traliccio dell'...

Incendi - fiamme in pineta nel Pistoiese : MARLIANA, PISTOIA,, 26 MAR - Un Incendio, alimentato dal forte vento, si sta sviluppando velocemente in una pineta ad Avaglio, nel comune di Marliana, Pistoia,. Lo rende noto la protezione civile ...

Fiamme a Genova : l'Incendio continua a divampare - scuole ed autostrade chiuse : Il potente incendio che sta distruggendo ettari di vegetazione alle porte di Genova potrebbe essere di origine dolosa ed è stato alimentato dal vento forte. I soccorsi, infatti, sono arrivati in ritardo proprio per le enormi raffiche di vento che non davano la possibilità agli elicotteri di raggiungere la zona. Al momento si parla di un piccolo, leggero miglioramento. La situazione Durante le prime ore della notte delle Fiamme giganti hanno ...

Incendio a Cogoleto - intrappolati sull'autostrada divorata dalle fiamme. Il video choc : Un tunnel per l'inferno. È impressionante il video , diventato virale, che riprende l' Incendio di Gogoleto , in provincia di Genova, dall' autostrada A10 . Nel tratto Varazze - Arenzano , poi chiuso ,...

Incendio a Cogoleto : due case bruciate e auto bloccate dalle fiamme in galleria sull’A10. Toti : “Ipotesi origine dolosa” : Un Incendio ha distrutto i boschi la collina di Cogoleto, comune ad ovest di Genova. Le fiamme, spinte dalle raffiche di forte vento delle ultime ore, si sono propagate dalle alture fino alle case sotto la collina e alla via Aurelia, arteria ligure fondamentale che costeggia il mare. Diversi abitanti sono stati evacuati a scopo precauzionale e accolti nei locali della scuola Don Milani, considerato che il sindaco Maurizio Cavelli ne ha ...

Incendio a Cogoleto - fiamme in autostrada. Decine di evacuati. LIVE - : Le fiamme sono divampate intorno alle 23 e si sono alimentate grazie al forte vento. Il fuoco è ancora attivo in alcune aree, ma la situazione sembra migliorata. Una cinquantina le persone evacuate. ...

