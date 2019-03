I due forni di Salvini

Salvini - i due forni non sono più sostenibili : Il voto sardo conferma una larga e chiarissima revoca del consenso al M5S da parte del Paese, un fenomeno ormai evidente a tutte le latitudini, nelle grandi città come nei piccoli centri, da Nord a Sud. Nei dodici mesi successivi alle Politiche del 4 marzo scorso non c'è elezione amministrativa, regionale, suppletiva che non sia stata segnata da una pesantissima sconfitta del Movimento di Grillo. Alle Comunali del giugno scorso ...

La sirena-sondaggi e i due forni leghisti : Un discorso che potrebbe valere per l'ala 'governativa': 'L'importante per me - ammette Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario grillino all'Economia - è che questo governo duri cinque anni. Poi ...