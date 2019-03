Concorso alle Dogane | i commissari vanno a processo per truffa | ‘Alterarono prove’ Ma

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) A rimettere manoprove deltruccato saranno iper averle alterate. Un clamoroso cortocircuito giudiziario-amministrativo piomba sulper 69 posti da dirigente del 2013 presso l’Agenzia delleche da sei anni impegna entrambi i rami della giustizia. Il tribunale di Roma ha disposto ieri il rinvio a giudizio per 11 dipendenti accusati di averlo truccato. La prima udienza del dibattimento è fissata per l’11 giugno. Alla sbarra, insieme a nove funzionari candidati, andranno anche iAlberto Libeccio e Enrico Maria Puja. Le accuse sono diaggravata, abuso d’ufficio, violazione delle leggi in materia di concorsi. La notizia viene accolta con prudenza ai piani alti dell’Agenzia, tra l’ipotesi di un annullamento, dopo opportuna valutazione delle motivazioni del giudice, e l’auspicio di un passo indietro dei ...

