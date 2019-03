Casting in the Jungle in scena al Civico

Casting di Cineworld per una fiction e per il film 'The Witches of Marian' : Casting attualmente in corso da parte di Cineworld Roma, finalizzati a realizzare diverse produzioni nell'ambito del cinema e della televisione: tra questi anche una nuova importante fiction televisiva. Sono inoltre in corso le selezioni di ballerine per un nuovo e importante film, dal titolo The Witches of Marian, le cui riprese verranno successivamente effettuate a Milano. Cineworld Roma Sono in corso le selezioni di Cineworld Roma per alcune ...

Casting per il film The Outfit - prodotto da Eagle Pictures - e per uno spettacolo teatrale : Casting aperti per la ricerca di numerose comparse per un importante film prodotto da Eagle Pictures e dal titolo The Outfit, ambientato agli inizi del Novecento. Sono inoltre aperte le selezioni per una nuova importante produzione teatrale correlata a International Artist, in cerca di ballerini, ballerine, fonici e tecnici audio/luci. The Outfit Sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse per la realizzazione dell'importante film dal ...

Casting per la serie tv The New Pope e per una commedia teatrale : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse per alcune scene della serie televisiva diretta da Paolo Sorrentino e dal titolo The New Pope. Le riprese in questione verranno effettuate nelle vicinanze di Treviso, dove peraltro si terranno anche le selezioni. Sono inoltre aperti i Casting per una commedia teatrale da portare in tournèe, con selezioni da tenersi al Teatro Antigone di Roma. The New Pope Per alcune scene della ...

Casting per il film 'Favolacce' e per il talent di La7 'The Coach' : In queste settimane sono aperti i Casting per un film diretto dai fratelli D'Innocenzo e dal titolo Favolacce, che sarà prodotto da Papito Produzioni. Sono inoltre in corso le selezioni per il programma televisivo di La7 dal titolo The Coach. Favolacce Per la realizzazione di un film diretto dai fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo e dal titolo Favolacce, prodotto da Papito Produzioni, si selezionano giovanissimi attori. Si precisa che non si ...

Casting aperti per il noto talent 'The Voice' e per Miss Top Curvy Model : Sono in corso le selezioni per la realizzazione della nuova edizione di The Voice, in onda su Raidue. Il noto talent musicale quest'anno avrà tra i giudici anche Simona Ventura. Possono partecipare all'interessante programma sia cantanti solisti che gruppi musicali (composti da non più di tre membri) che abbiano compiuto i 16 anni. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per prendere parte al concorso Miss Top Curvy Model, con numerosi Casting ...