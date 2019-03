Sondrio,15enne cade e batte testa:grave

Ricoverato in pericolo di vita unrimasto vittima di un gravissimo incidente avvenuto in una scuola di. Ne da notizia la Questura. Il ragazzino,che vive a Erba (CO),stava lavorando con una lima durante una lezione in laboratorio quando si è ferito. Successivamente, forse alla vista del sangue è caduto all'indietrondo laa terra.Soccorso è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. La prognosi e riservatissima.(Di venerdì 29 marzo 2019)