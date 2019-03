Sicilia | via libera al piano energetico ambientale

Sicilia : rischio inondazioni nel messinese - al via pulizia del torrente Fitalia : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Inizieranno nei primi giorni di aprile i lavori di pulizia sul torrente Fitalia-Zappulla, nel messinese. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha aggiudicato la gara alla Cecim di Cotronei, in provinc

Giro di Sicilia 2019 : Vincenzo Nibali non parteciperà. La UAE Team Emirates unica squadra World Tour al via : Al Giro di Sicilia 2019 non vedremo in azione Vincenzo Nibali. L’ipotesi suggestiva di vedere lo Squalo gareggiare sulle sue strade e andare a caccia della vittoria nell’ultima tappa con arrivo in salita sull’Etna è subito tramontata, visto che la Bahrain-Merida non parteciperà a questa corsa. Oggi sono infatti state annunciate le 18 squadre al via di questa prima edizione targata RCS Sport e tra di esse compare una sola formazione di livello ...

Viabilità : Cancelleri (M5S) - 'commissario straordinario per Sicilia già alla nomina' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Il commissario straordinario per l'emergenza strade in Sicilia è già alla nomina ma forse Musumeci non se n'è neppure accorto. Forse era distratto dai grattacapi della sua giunta". Lo ha detto il leader Siciliano del M5s Giancarlo Cancelleri incontrando la stampa all'

Ferrovia Siciliana - sindaco di Modica : arretratezza imbarazzante : La Ferrovia siciliana, il sindaco di Modica: un’arretratezza imbarazzante. Ignazio Abbate ha partecipato ieri alla protesta Triplice Sindadacale

Raddoppio linea ferroviaria Palermo - Catania. Toninelli : "Giorno importante per la Sicilia" : Buone notizie per la mobilità siciliana. Partono oggi, 25 marzo 2019, i lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Palermo " Catania , opera che darà impulso allo sviluppo delle ...

Al via ´30 libri in 30 giorni´ l´iniziativa di BCSicilia per riscoprire la bellezza della lettura : ...- Lunedì 8 Aprile La città della speranza di Cesare Capitti Marianopoli - Martedì 9 Aprile Il castello sulla rupe di Borgo Jolanda di Lucia Immordino Roccapalumba - Mercoledì 10 Aprile Tra scienza e ...

Sicilia - agricoltura : al via il progetto per un uso sostenibile dell’acqua : Una mappatura delle pratiche di irrigazione esistenti e delle esigenze delle aziende, un monitoraggio dello stress idrico degli agrumeti realizzato con i droni, un impianto pilota di irrigazione sostenibile. Tutto per incentivare un uso sostenibile dell’acqua in agrumicoltura, dalla produzione alla trasformazione degli agrumi. E’ questo l’obiettivo del progetto “A.C.Q.U.A. – Agrumicoltura Consapevole della ...

Palermo-Shanghai-Palermo - la Via della Seta e il Marco Polo Siciliano : L'uomo più potente del modo - presidente (a vita) della Repubblica Popolare Cinese, capo di un Partito Comunista interrottamente al potere dal 1949 e presidente della sua Commissione Militare – arriva a Roma. Al suo seguito 200 dignitari per firmare con il nostro Paese un accordo che potrebbe garantire a Xì Jinping di porre l'ultimo tassello a completamento della sua nuova straordinaria Via della SetaVenerdì a Roma da ...

Rete ferroviaria nel Sud Est Siciliano - interrogazione al ministro Toninelli : "Una Italia a doppia velocità: al Nord si parla di Tav e al Sud si discute ancora del doppio binario. In Sicilia infrastrutture mai nate e mai completate". E' il senso di una interrogazione presentata ...

La nuova Via della Seta potrebbe passare anche dalla Sicilia : La Via della Seta passa per la Sicilia? C'è chi dà anche questa lettura alla visita privata del presidente cinese Xi Jinping prevista a Palermo per sabato 23. L'Isola come ponte più vicino ai grandi ...

Arance dalla Sicilia in Cina : primo carico lungo la via della seta : Le Arance Siciliane, qualità moro e tarocco, arrivano per la prima volta in Cina lungo la Via della seta marittima: il primo carico, partito a fine gennaio da Catania ha raggiunto Ningbo, nello ...

Sicilia : via libera al consolidamento del litorale di Portopalo di Capo Passero : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Si chiude, dopo venti anni dai primi episodi di erosione, il consolidamento complessivo del litorale di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. I lavori, aggiudicati per un importo di 354 mila euro alla Cipar di Capo d’Orlando, partiranno entro i prossimi

Sicilia - viabilità - Musumeci : "Da 4 mesi aspettiamo cosa vuole fare Toninelli" : Il governatore Nello Musumeci sbotta dopo l'ultima visita in Sicilia del premier Conte e del ministro dei trasporti Toninelli che appena 48 ore fa hanno visitato il cantiere sulla Agrigento-...