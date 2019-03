Scaroni | ' Non escludo di andar via da San Siro'

San Siro - Scaroni : «Se lo stadio non si potrà cambiare il Milan andrà via» : Il dibattito sul possibile nuovo stadio di Inter e Milan prosegue. Stavolta interviene il presidente rossonero Paolo Scaroni che intervenendo durante l'evento «Il Foglio a San Siro» spiega: «Non ...

Stadio Milano - Scaroni : “Non escludo la possibilità di andar via da San Siro” : Il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante l’evento ”Il Foglio a San Siro”, ha parlato anche del tema Stadio: “Non escludo di andare via da San Siro, l’esigenza di fare una cosa ben fatta è assoluta. Se la disputa ideologica su San Siro portasse alla conclusione che non possiamo toccare nulla su questo impianto, noi ce ne andiamo. Serve fare un percorso come quelli che hanno seguito le big ...

Scaroni : 'Non escludo che ce ne andremo da San Siro' : 'La disputa ideologica non ci porta da nessuna parte. Bisogna capire cosa ragionevolmente si puo' fare. Non escludo nemmeno che ce ne andremo da San Siro, perche' la nostra esigenza di fare una cosa ...

Scaroni : «Non escludo di andare via da San Siro» : San Siro Scaroni – «Non escludo di andare via da San Siro, l’esigenza di fare una cosa ben fatta è assoluta. Se la disputa ideologica su San Siro portasse alla conclusione che non possiamo toccare nulla su questo impianto, noi ce ne andiamo». Queste le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto sul tema […] L'articolo Scaroni: «Non escludo di andare via da San Siro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Scaroni : “Abbiamo perso - porca miseria. Biglia-Kessié? Io non tiro le orecchie” : Poche, ma significative le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni a margine del workshop ‘Restart, insieme per il calcio’ nella sede di Sky Italia. Il numero uno rossonero ha commentato la sconfitta nel derby e ha accennato all’episodio della lite tra Biglia e Kessié. “Io non tiro le orecchio, a quello ci pensa Gattuso – ha esordito il presidente Scaroni, il quale ha poi proseguito –. Il derby? Abbiamo perso, ...