Nonna dà alla luce il nipote per la figlia nata senza utero

Auguri alla Nonna d’Italia - Maria Giuseppa Robucci compie 116 anni : Maria Giuseppa Robucci, nata nel lontano 1903, compie 116 anni oggi 20 marzo la nonna d'Italia detiene lo scettro di persona più anziana della Penisola ma anche d'Europa ed è la è la seconda persona più longeva al mondo, dietro solo alla giapponese Kane Tanaka. È stata insignita anche del titolo di sindaco onorario del Comune di Poggio Imperiale dove vive.Continua a leggere

Il ritorno dei piatti della Nonna : alla riscoperta della tradizione e della genuinità : Dopo anni di piatti global, fusion, molecolari e futuristi si assiste ad uno storico ritorno dei piatti della nonna che seguono le stagioni, rispettano il clima e l’ambiente, non sprecano, recuperano prodotti antichi, aiutano il presidio del territorio e valorizzano il Made in Italy. Un cambiamento al centro della giornata nazionale della cucina contadina nel primo giorno di primavera che si svolge a Roma il prossimo Venerdi 22 marzo dalle ore ...

Torta della Nonna alla toscana con crema e pinoli – passo passo con foto : Torta della nonna alla toscana con crema e pinoli Ingredienti 470 g di farina 00 265 g di zucchero semolato 175 g di burro 70 g di pinoli 7 tuorli + 1 uovo 7 dl di latte 2 limoni non trattati 1/2 bustina di lievito vanigliato per dolci 1 cucchiaio di zucchero a velo vanigliato 1 pizzico di sale Preparazione 1) Monta. Fai bollire il latte con la scorza di 1 limone. Monta 5 tuorli con 90 g di zucchero semolato e incorpora 70 g di farina. ...

Da Soldi a Rolls Royce - le hit di Sanremo cantate dalla Nonna di Casa Surace. E “sdraiati a terra come i Doors” diventa… : Casa Surace ha reinterpretato in chiave “nonna meridionale” le tre hit di Sanremo, dalla vincitrice Soldi di Mahmood a Rolls Royce di Achille Lauro passando per la canzone di Ultimo. Tra “mangia almeno un contorno” a il dispiacere per il nipote vegano, la clip è tutta da ridere Video dalla pagina Facebook di Casa Surace L'articolo Da Soldi a Rolls Royce, le hit di Sanremo cantate dalla nonna di Casa Surace. E ...

Fedez in ospedale dalla Nonna con Chiara Ferragni : Fedez e Chiara Ferragni in ospedale dalla nonna Luciana. Il cantante e l’influencer più famosa d’Italia hanno pubblicato alcuni scatti sui social in cui compare una dolcissima nonna di nome Luciana. Non si sa se la signora sia la nonna di Fedez o dell’imprenditrice, ma entrambi hanno augurato a Luciana una pronta guarigione. È stata la Ferragni a pubblicare la prima fotografia: i tre pugni che si toccano e la scritta ...

Verissimo : Matilde Brandi : “Mia madre è malata”. Silvia Toffanin si commuove e ripensa alla Nonna : Matilde Brandi racconta la malattia della madre: Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo A Verissimo Matilde Brandi ha parlato per la prima volta della malattia della madre. Giuseppina, 86 anni, è malata da un... L'articolo Verissimo: Matilde Brandi: “Mia madre è malata”. Silvia Toffanin si commuove e ripensa alla nonna proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.