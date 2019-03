MotoGp – Marquez domina le Fp1 in Argentina | Dovizioso e Valentino Rossi dietro | problemi

MotoGp – Imprevisto per Marquez nelle Fp1 - la moto di Marc non si accende : ecco cosa è accaduto al box Honda [VIDEO] : Imprevisto per Marc Marquez ai box durante le Fp1, il pilota spagnolo non riesce ad accendere la sua moto: ecco cosa è successo al pilota spagnolo Dopo il Gp del Qatar, i piloti di motoGp sono approdati in Argentina in vista della gara di domenica sul circuito di Termas de Rio Hondo. Durante le prime battute in pista, Marc Marquez si è trovato ad affrontare un piccolo Imprevisto. L’avviatore della moto del pilota spagnolo infatti ha ...

MotoGp – Marquez e la frecciatina alla Ducati : lo spagnolo punge velatamente il team di Borgo Panigale : Marc Marquez punge velatamente la Ducati e Dovizioso dopo il caos legato al caso spoiler del team di Borgo Panigale Marc Marquez non ha dimenticato quanto accaduto due settimane fa in Qatar: il caso spoiler non ha distratto il campione del mondo in carica dal duello con Dovizioso e la sconfitta all’ultima curva. Lo spagnolo della Honda, però, non ha risparmiato i suoi avversari, con una tosta frecciatina: “la Ducati è sempre al ...

MotoGp Honda - Marquez : «Pronto a lottare per il podio» : TERMAS DE RIO HONDO - Marc Marquez non sembra molto preoccupato di aver chiuso al secondo posto la gara d'apertura in Qatar ed è carico per l'Argentina. 'Il Qatar è una pista dove di solito ho dei ...

MotoGp Honda - Marquez : «Darò il 100% in Argentina» : TERMAS DE RIO HONDO - 'Questa pista si adatta meglio al mio stile di guida e io da parte mia darò il 100% per esserci domenica. L'hanno scorso il passo e la velocità c'erano. Vediamo adesso con la ...

MotoGp Argentina - Rossi spera nell'asciutto. Marquez : "Ripartiamo dal Qatar" : Con la sua Honda, il campione del Mondo in carica ha dimostrato di poter essere competitivo anche a Losail, circuito su cui spesso ha faticato, chiudendo in seconda posizione: "Per noi, in Qatar, è ...

Marc Marquez MotoGp - GP Argentina 2019 : “Voglio puntare al successo - ma il meteo farà la differenza” : Dopo il secondo posto di Losail, Marc Marquez torna sul luogo del “misfatto” ovvero a Termas de Rio Hondo, dove un anno fa combinò un disastro dietro l’altro, dallo spegnimento della sua moto sulla griglia di partenza, passando per tre contatti nel corso della gara, fino alla squalifica finale. Il campione del mondo in carica, tuttavia, è intenzionato a mettersi tutto alle spalle, e lo conferma anche nel corso della conferenza ...

MotoGp - Marquez snobba lo spoiler Ducati : “non gli stiamo dando chissà quanta attenzione…” : Il pilota della Honda ha parlato in conferenza stampa del Gp d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp Il secondo posto ottenuto in Qatar non ha tolto il sorriso a Marc Marquez, soddisfatto comunque della prestazione messa in mostra nel corso del primo appuntamento del Mondiale 2019. AFP/LaPresse Adesso c’è da pensare al Gp d’Argentina, dove il pilota della Honda proverà a prendersi la prima vittoria ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : Ducati e il banco di prova - Valentino Rossi e l’enigma Yamaha - Marquez favorito? : La settimana dei tribunali e delle Corti d’Appello può lasciare spazio alla pista. A Ginevra la sentenza è arrivata, sorridendo alla Ducati che, con qualche giorno di ritardo, ha potuto festeggiare il primo trionfo stagionale di Andrea Dovizioso e la vetta del Mondiale 2019 di MotoGP. Una classe regina che, forse, con questo “verdetto” potrebbe cambiare la filosofia progettuale, sposando una linea molto simile alla F1. Aspetti ...

MotoGp – Capirossi non ha dubbi : “il Mondiale 2019 sarà lungo! Difficile spodestare Marquez - ma Rossi…” : Loris Capirossi, lo stato di forma di Marquez e Rossi ed il Mondiale 2019 di MotoGp: le parole dell’ex pilota, attuale rappresentante Dorna La MotoGp torna protagonista dopo due settimane di stop e lo fa in Argentina per il secondo round della stagione 2019. In attesa di assistere nuovamente allo spettacolo del MotoMondiale, al Mugello si è tenuto un evento speciale, l’Aprilia All Stars, che ha regalato tanto spettacolo in ...

MotoGp - Marquez : 'Fino alla fine anche in Argentina'. Lorenzo : 'Sto meglio' : Piloti Honda fiduciosi in vista del GP di Argentina. Marc Marquez e Jorge Lorenzo sono pronti per il secondo appuntamento stagionale. Il campione del mondo in Argentina è sempre andato forte e domenica vuole conquistare la prima vittoria del 2019, dopo il secondo posto rimediato in Qatar nella gara di apertura, dietro alla Ducati di Andrea ...

MotoGp - GP Argentina 2019. Marc Marquez : “Vogliamo lottare per la vittoria” : Secondo Gran Premio stagionale per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP: ci si sposta in Sudamerica, verso l’Argentina. A Rio Hondo si sfidano nuovamente Andrea Dovizioso, vincitore all’esordio in quel di Losail, e il campione in carica Marc Marquez: l’iberico della Honda, in un comunicato della squadra giapponese, lancia la sfida alla Ducati. Queste le parole dell’iberico: “Abbiamo cominciato bene la stagione in ...

MotoGp – Marc Marquez fiducioso e sicuro di sè in vista dell’Argentina : “ecco quale è il mio obiettivo” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole del campione de mondo in carica in vista del secondo round della stagione 2019 di MotoGp Dopo due settimane di pausa, la MotoGp torna protagonista per il secondo round della stagione. I piloti si spostano a Termas de Rio Hondo, dove domenica si disputerà il Gp d’Argentina. Dopo il duello della gara del Qatar, i tifosi non vedono l’ora di vedere se ...

MotoGp - Capirossi : «Marquez rimane il pilota da battere» : CARPERIA - ' Sarà difficile far scendere Marquez dal gradino più alto. Ha talento ed è molto giovane. Valentino Rossi però si sta dimostrando un grande campione, va fortissimo e ci crede, e tutto ciò ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Argentina. Dal successo del 2015 - alle battaglie con Marquez : Dopo tre settimane il Motomondiale MotoGP 2019 torna in scena in Argentina sul circuito di Termas de Rio Honda dove, per un motivo o per un altro, succede sempre qualcosa di interessante. Si tratta di un appuntamento che è tornato in calendario solamente dalla stagione 2014, dopo diversi anni di pausa. Anche se non si tratta di una delle sue piste preferite, andiamo a vedere i precedenti di Valentino Rossi nella gara sudamericana. Il ...