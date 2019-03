huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) "Dicono che sarà una manifestazione contro i gay? Vorrà dire che sarò io a portare il pensiero che se in questa discussione c'è una patologia è l', non l'omosessualità". A spiegare il suo pensiero senza giri di parole - in un'intervista al Corriere della sera - è, leghista presidente della Regione Veneto. Il riferimento è al controversodella famiglia che si terrà ada oggi a domenica.spiega pure che la legge 194 sull'aborto"non va toccata. È una questione delicatissima che riguarda più le coscienze che non la legge ma per me resta dogma che la donna debba essere l'unica protagonista della sua vita".Alla domanda se si sia pentito nel dare il patrocinio alla manifestazione, il Governatore risponde:"A noi è stato richiesto il patrocinio di un evento ...

patriziagatto3 : RT @HuffPostItalia: Luca Zaia: 'No all'omofobia al Congresso di Verona' - IaconaRiccardo : RT @HuffPostItalia: Luca Zaia: 'No all'omofobia al Congresso di Verona' - vr_elisa : RT @HuffPostItalia: Luca Zaia: 'No all'omofobia al Congresso di Verona' -