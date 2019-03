Inter | Tronchetti Provera | ' Demolire San Siro sarebbe un delitto Icardi? Un campione'

Inter - Tronchetti Provera fa il punto sul caso Icardi : “momento difficile” : Inter, Marco Tronchetti Provera ha parlato della querelle che ha visto Mauro Icardi protagonista nell’ultimo mese “Credo al dovere della società e dell’allenatore di mandare in campo i migliori. Icardi è in un momento di difficoltà, ma è un grande campione. Mi aspetto supporto per lui e un’Inter aggressiva“. L’amministratore delegato di Pirelli e grande tifoso dell’Inter, Marco Tronchetti Provera, ...