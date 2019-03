Influenza | Iss | verso fine epidemia | in totale 7 | 6 mln casi

Con il drone sui fondali del Lago di Como - “Influenzato dal clima decisamente anomalo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo” : “Siamo scesi con il drone sui fondali lacustri del Lago di Como“, “abbiamo anche incontrato più di un esemplare di gambero alieno. Ormai sono almeno 6 le specie di gamberi alloctoni che sono stati identificati nel nostro Lago di Como”: lo ha affermato poco fa Emilio Mancuso, sub – biologo della Proteus/Lab “Il fondale che tra massi e ghiaia dolcemente sprofonda verso il “verdeblu” del profondo Lago..le piccole praterie di ...

Febbre e dissenteria curata come Influenza - mamma Antonia muore a 32 anni : “Vogliamo la verità” : Antonia Andali, 32enne di Cropani Marina e mamma di due bimbi di 6 e 12 anni, è morta nel giro di pochi giorni per quella che i medici hanno creduto fosse una semplice influenza, con Febbre alta e dissenteria. I genitori della donna hanno sporto denuncia alla Polizia di Stato, chiedendo di verificare se possano sussistere eventuali responsabilità da parte dei medici che sono entrati in contatto con la figlia.Continua a leggere

Influenza - Iss : 5.2 milioni di italiani a letto e 78 vittime : Dopo il picco raggiunto la scorsa settimana inizia a calare il numero di casi di Influenza. Secondo il bollettino FluNews dell’Istituto Superiore di Sanità il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 771.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 5.276.000 casi. Nel complesso dall’inizio dell’epidemia sono stati segnalati 431 casi gravi da Influenza confermata di cui 78 deceduti. Nella ...

L’ex sindaco di Voltago - Marco Parissenti - ucciso dall’Influenza : aveva 57 anni : Marco Parissenti, ex sindaco di Voltago Agordino, in provincia di Belluno, è morto a 57 anni per complicazioni dell'influenza: ha sviluppato una polmonite virale e il decesso è stato causato da distress respiratorio acuto, shock settico. Tutto il paese è in lutto: "Era di animo buono e generoso, una persona sempre disponibile".Continua a leggere

Influenza - l’esperto ISS : “Più colpiti i bimbi ‘under 5’ e le regioni del Centro Sud” : Da un primo bilancio della stagione Influenzale in corso emerge “che è stata caratterizzata da un periodo iniziale di bassa incidenza, che si è protratto fino alla fine di dicembre 2018, e da un intensificarsi dell’attività virale con l’inizio del nuovo anno. L’incidenza per i bambini sotto i 5 anni ha superato quella della stagione precedente. Inoltre l’Influenza ha colpito in modo particolare le regioni del ...