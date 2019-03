Google aggiorna il video promo Here to help ed è ancora più bello

Google Duo introduce modifiche alla gestione dei contatti - i messaggi audio e altro in un aggiornamento lato server : Google Duo riceve delle modifiche al modo in cui si selezionano e si interagisce con i contatti. In precedenza, il selettore di contatti di Duo proponeva schede separate per video e audio, mentre ora è presente un'unica scheda nella quale è possibile scegliere se registrare audio oppure video dopo aver selezionato un contatto, inoltre, ora è possibile inviare un messaggio solo audio, a differenza di prima che era solo video. Sono stati aggiunti ...

Gmail - Google Pay e Google Hotels diventano ancora più versatili con i nuovi aggiornamenti : Giornata ricca di novità per tre servizi di Google, vale a dire Gmail, Google Pay e Google Hotels, che diventano sempre più utili. L'articolo Gmail, Google Pay e Google Hotels diventano ancora più versatili con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Google Fit si aggiorna alla versione 2.10.36 : può tenere conto dei dislivelli e tracciare il sonno : Tra le novità c'è l'inclusione di grafici che tengono conto del dislivello affrontato mentre si traccia una delle attività supportate L'articolo Google Fit si aggiorna alla versione 2.10.36: può tenere conto dei dislivelli e tracciare il sonno proviene da TuttoAndroid.

Tesla si prepara ad aggiornare il suo browser integrato nelle auto con Google Chromium : Elon Musk ha finalmente reso noto che Tesla sta per aggiornare il browser delle sue auto utilizzando Google Chromium, ossia il progetto open source di Google L'articolo Tesla si prepara ad aggiornare il suo browser integrato nelle auto con Google Chromium proviene da TuttoAndroid.

Falla in Google Chrome - basta aggiornare : Falla di sicurezza nell'app Google Chrome per Android. Se non lo aveste ancora fatto basta aggiornare per risolvere il problema

Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 73 con tante piccole novità : Il roll out della versione 73 di Google Chrome per Android è partito. tante le novità che approdano col nuovo aggiornamento che riguardano i download, l'Omnibar e la modalità Risparmio dati, fra le altre cose. L'articolo Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 73 con tante piccole novità proviene da TuttoAndroid.

Windows 7 vulnerabile - aggiorna a Windows 10. Anche Google spinge a passare all’ultima release Microsoft : Project Zero, programma di Google che va a caccia di bug e vulnerabilità, ha scoperto in questi giorni una vulnerabilità zero-day che affligge il suo browser Chrome. A questa si aggiunge Anche quella trovata dallo stesso team Anche in Windows 7. Per questo motivo, oltre Microsoft, Anche l’azienda di Mountain (Continua a leggere)L'articolo Windows 7 vulnerabile, aggiorna a Windows 10. Anche Google spinge a passare all’ultima release ...

L’interfaccia web di Google Voli è stata aggiornata con il Material Theme : Google Voli è allo stesso tempo uno strumento di ricerca e un sito dedicato e recentemente l'interfaccia web ha ottenuto il Material Theme, mentre la controparte mobile deve ancora essere aggiornata da Google. Le caselle con più campi e menu ora presentano angoli arrotondati e uno sfondo bianco, mentre il blu predominante del tema precedente è ora presente solo per gli elementi in risalto. L'articolo L’interfaccia web di Google Voli è ...

Google non ha potere sugli aggiornamenti degli Android One : le parole di Jon Gold : Jon Gold, direttore della sezione Android Partner Programs di Google, ha rilasciato qualche dettaglio sulla questione aggiornamenti degli smartphone Android One, spiegando perché spesso i produttori non riescono a stare al passo. L'articolo Google non ha potere sugli aggiornamenti degli Android One: le parole di Jon Gold proviene da TuttoAndroid.

La schermata di aggiornamento dei Google Pixel riceve la modalità scura e la percentuale di avanzamento : Google sta gradualmente introducendo il tema scuro in molte delle sue app e servizi e l'interfaccia di aggiornamento dei dispositivi Google Pixel è l'ultima a riceverlo, inoltre, alcuni utenti vedono anche una barra con la percentuale dell'avanzamento del processo di installazione. L'articolo La schermata di aggiornamento dei Google Pixel riceve la modalità scura e la percentuale di avanzamento proviene da TuttoAndroid.

App Google si aggiorna alla versione 9.36 beta e si prepara ad alcune novità per Google Assistant : Il team di App Google ha rilasciato la versione 9.36 beta per i dispositivi Android. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo App Google si aggiorna alla versione 9.36 beta e si prepara ad alcune novità per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Documenti - Fogli e Presentazioni ricevono aggiornamenti del Material Theme sul web : I tre siti web dedicati a Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni stanno ricevendo degli aggiornamenti minori per allinearsi ulteriormente al Material Theme. Complessivamente, si tratta di un altro aggiornamento minore che rende i tre editor più coerenti con la home page di Google Drive. L'articolo Google Documenti, Fogli e Presentazioni ricevono aggiornamenti del Material Theme sul web proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna Contatti razionalizzandone l’esperienza di utilizzo : ecco la versione 3.4.6 : Rapidissimo quindi passare da un account all'altro, come spiega la schermata che appare alla prima apertura di Contatti 3.4.6 L'articolo Google aggiorna Contatti razionalizzandone l’esperienza di utilizzo: ecco la versione 3.4.6 proviene da TuttoAndroid.

App sempre aggiornate : Google permetterà l’aggiornamento delle applicazioni preinstallate anche senza accedere : Sono numerosi i produttori di smartphone che decidono di includere nei propri dispositivi delle applicazioni preinstallate. I consumatori, quindi, troveranno più o meno software già installati nel proprio device. Per il momento, nel caso in cui l’utente decidesse di non accedere a Google Play Store, mediante l’inserimento delle credenziali del proprio account Google, queste applicazioni […] L'articolo App sempre aggiornate: ...