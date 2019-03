Federer-Shapovalov | Semifinale Masters 1000 Miami | orario d’inizio | programma e tv

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer domina Anderson - Shapovalov centra la doppietta canadese : Si completa il quadro delle semifinali al Masters 1000 di Miami e gli ultimi due a raggiungere il penultimo atto del torneo sono Roger Federer e Denis Shapovalov . Lo svizzero ha domina to contro il sudafricano Kevin Anderson , mentre il canadese ha sconfitto in rimonta l’americano Frances Tiafoe. Questa semifinale in Florida sarà anche il primo scontro in carriera tra i due giocatori. Semplicemente perfetto. Un Roger Federer scintillante si ...

ATP Miami – Federer in semifinale - Anderson ko in 2 set : per lo svizzero c’è Shapovalov : Federer in semifinale al torneo ATP di Miami: lo svizzero affronterà Shapovalov Roger Federer non ha dovuto faticare troppo, nella notte italiana, per staccare il pass per la semifinale del torneo ATP di Miami. Il tennista svizzero ha regolato in soli due set il sudafricano Anderson. Dopo un’ora e 26 minuti di gioco, Federer ha potuto alzare le braccia al cielo per la sua vittoria per 6-0, 6-4 che gli permettere di accedere alla ...