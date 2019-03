Due cacciatori uccidono mamma orsa e i due cuccioli in letargo | ma le telecamere li

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Li hanno uccisi nel momento peggiore, mentre dormivano e si riparavano dal freddo. Due, Andrew Renner di 41 anni, e il figlio Owen, di 18, hanno ammazzato una famiglia di orsi (con due) inin una spelonca vicino allo Stretto di Prince William, in Alaska. I due, come si vede nel video diffuso da The Humane Society of the USA, associazione che si occupa di tutela degli animali, si sono avvicinati alla grotta sugli sci con fucile e pistola in pugno. Purtroppo per loro, però, proprio in quella zona era stata installata una videocamera per seguire la vita dei tre mammiferi. Padre e figlio sono così finiti davanti a un giudice con l’accusa di aver ucciso gli animali illegalmente (è vietato farlo in inverno in certe zone dello Stato), manomissione delle prove (i due sono tornati sul luogo per recuperare i bossoli e ripulire la scena) e falso. Il padre è ...

