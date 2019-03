WhatsApp Android si veste di nero

A prova di spie lo sblocco WhatsApp con impronta - ci siamo per Android : Lo sblocco WhatsApp con impronta digitale quando arriverà su dispositivi Android? La domanda è imperante dopo che, ad inizio febbraio, proprio questa funzione per la sicurezza delle proprie chat, è stata messa a disposizione su dispositivi iOS e dunque su iPhone. Ebbene, per chi detiene uno smartphone con sistema operativo del robottino verde, le buone notizie non mancano, visto che l'ultima beta dell'applicazione di messaggistica include propri ...

Modalità notte su WhatsApp quasi pronta per Android : aggiornamento beta disponibile il 26 marzo : Oggi si compie un passo decisamente in avanti per la Modalità notte su WhatsApp. In queste ore, è stata resa disponibile una nuova beta per Android dell'applicazione di messaggistica nella sua versione 2.19.82: per quanto il tanto atteso dark mode non sia attivato direttamente in app, ci sono tracce effettive delle nuove schermate scure per le chat, la sezione impostazioni, profilo e tutte quelle previste dal servizio. Da tempo gli utenti ...

Novità WhatsApp beta per Android con la versione 2.19.80 - dal 22 marzo : Le Novità sembrano non finire mai quando si tratta di WhatsApp: la nota piattaforma IM ha ricevuto un nuovo aggiornamento beta per quel che riguarda il sistema operativo Android. Le modifiche introdotte sono essenzialmente due, entrambe dedicati ai messaggi in uscita. Come riportato da 'WAbetaInfo', la prima permette di avere una visione d'insieme del numero di volte in cui lo stesso messaggio è stato inoltrato, con riferimento a quelli inviati ...

Sempre più sticker WhatsApp per Android ma anche iPhone? Sviluppatori all’arrembaggio : Gli sticker WhatsApp hanno preso piede nell'applicazione di messaggistica sui device Android e con un po' più di fatica, per gli iPhone. Il set di adesivi ufficiali non sono così tanti, anzi ( a dire la verità), il numero di soluzioni offerte "in casa" è più che limitato e sembrerebbe non esserci proprio l'intensione di lavorare a nuove e molteplici opzioni in app. Lo si evince dal nuovissimo invito rivolto agli Sviluppatori esterni a creare ...

WhatsApp beta 2.19.74 per Android prepara il browser in-app : WhatsApp ha recentemente presentato un nuovo aggiornamento tramite il programma beta, portando il numero di versione a 2.19.74. che introduce il browser integrato. La funzione browser in-app non è ancora disponibile, ma WhatsApp sta testando la funzionalità in questo aggiornamento per garantire la migliore esperienza possibile prima di renderla disponibile per tutti gli utenti. L'articolo WhatsApp beta 2.19.74 per Android prepara il browser ...

WhatsApp : sulla beta per Android arriva un nuovo menu per la selezione di emoji e stickers : ... e di un sistema di meno invasivo di inviti ai gruppi , su WhatsApp beta sbarca anche un' ulteriore feature , questa volta inerente il mondo degli stickers e delle emoji. I sempre puntuali e vigili ...

WhatsApp si prepara ad arricchire gli stati con gli sticker - anche su Android : Presto potremo rendere più interessante e simpatico il contenuto dello stato di WhatsApp, sia esso un'immagine, un video o una GIF, con degli sticker L'articolo WhatsApp si prepara ad arricchire gli stati con gli sticker, anche su Android proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta 2.19.55 introduce il nuovo sistema di inviti ai gruppi per gli utenti Android : Un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di WhatsApp ha portato il numero di versione a 2.19.55 e mostra finalmente che il nuovo sistema di inviti ai gruppi è in fase di sviluppo anche per la versione Android. Quando la funzionalità verrà implementata in remoto sui dispositivi Android, troveremo una nuova opzione per i gruppi nelle impostazioni della privacy, dove potrete decidere chi può aggiungervi ai gruppi. L'articolo WhatsApp beta ...

Strana scomparsa degli sticker WhatsApp : un pacchetto non più utilizzabile su Android e iPhone : Un piccolo giallo per l'applicazione di messaggistica: alcuni sticker WhastApp, in particolar modo quelli relativi ad un determinato pacchetto, sono letteralmente scomparsi dalle soluzioni messe in campo dagli sviluppatori e non sembrerebbe esserci un apparente motivo per quanto accaduto. Quali sticker WhatsApp non sono più disponibili e dunque alla portata di app da qualche ora? Il pacchetto specifico di cui non è possibile più utilizzare ...

Nuova grafica di WhatsApp per Android con la beta 2.19.45 : Se ieri vi avevamo parlato di alcuni importanti passi in avanti per conto di WhatsApp per iPhone, questa volta a ballare è la versione per dispositivi Android, che accoglie la beta 2.19.45, un'iterazione tendenzialmente chiamata a dare una bella rinfrescata all'interfaccia grafica, a partire dal menu dedicato alle impostazioni. Cambiano le icone relative a ciascuna opzione, anche nei sottomenu. Il layout appare più lineare e gradevole, proprio ...

L’autenticazione tramite impronta digitale è in arrivo su WhatsApp per Android : Confermati i test per l'autenticazione biometrica su WhatsApp per Android e quindi il futuro arrivo di questa funzionalità. L'articolo L’autenticazione tramite impronta digitale è in arrivo su WhatsApp per Android proviene da TuttoAndroid.