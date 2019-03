The Elder Scrolls Online | Elsweyr - prova

The Elder Scrolls : Blades per Android è disponibile in accesso anticipato (ma non ci potete ancora giocare) : The Elder Scrolls: Blade è finalmente disponibile al download sul Play Store in accesso anticipato. Tuttavia, molti non potranno ancora effettivamente giocarci. Tutti i dettagli e il link al download nel nostro articolo. L'articolo The Elder Scrolls: Blades per Android è disponibile in accesso anticipato (ma non ci potete ancora giocare) proviene da TuttoAndroid.

The Elder Scrolls : Blades entra ufficialmente in Early Access : Come segnala IGN, The Elder Scrolls: Blades, l'imminente capitolo per mobile del famoso franchise action-RPG, è entrato ufficialmente in Early Access.L'annuncio arriva da un post dall'account Twitter ufficiale di The Elder Scrolls, Bethesda sta portando i giocatori verso il suo Blades con inviti via e-mail.Le FAQ ufficiali per Blades confermano che l'Early Access è disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutti i progressi e gli acquisti ...

Morrowind in regalo per festeggiare i 25 anni della serie The Elder Scrolls : La saga di The Elder Scrolls compie oggi 25 anni e cosa c'è di meglio di festeggiare questo traguardo con un bel gioco gratis? Se la pensate così è il vostro giorno fortunato in quanto Bethesda vi darà la possibilità di scaricare TES III - Morrowind gratuitamente.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, The Elder Scrolls: Arena (primo capitolo della saga) è stato pubblicato nel lontano 1994 per MS-DOS, da allora di acqua sotto ai ponti ne è ...

25 anni di The Elder Scrolls : Arena - articolo : The Elder Scrolls compie 25 anni, e se i suoi monti e le sue valli ci sono familiari, è merito di Arena, che grazie alla sua vastità è riuscito a diventare un cult (un vero e proprio long sell) ed evolversi, non senza fatica, in qualcosa di più. Negli anni '80 il gioco di ruolo spintonava per trovare una forma videoludica. Ultima Underworld, Legends of Valour e Megami Tensei in Oriente, sono tra i primissimi esempi di RPG in prima persona, in ...

I draghi di The Elder Scrolls Online si scatenano con il prologo di Elsweyr : The Elder Scrolls compie 25 anni e per celebrare questo anniversario i giocatori possono iniziare il loro nuovo viaggio in The Elder Scrolls Online fino alla terra natia di Khajiiti con la quest gratuita prologo di Elsweyr. Esplorate la nuova zona di Elsweyr con un nuovo trailer, godetevi le offerte sul gioco base e il capitolo Summerset, e provate il gioco gratuitamente durante il Free Play Event.Tutti i dettagli sul 25° anniversario e i ...

L’uscita di The Elder Scrolls 6 è stata anticipata? Le indiscrezioni al 25 marzo : Quello di The Elder Scrolls 6 è uno dei nomi che più fanno gola al popolo di videogiocatori. Annunciato nel corso dell'ultimo E3 di Los Angeles con un primo teaser trailer piuttosto povero di contenuti, rappresenta il sesto capitolo di una delle saghe ruolistiche più longeve e amate. Saga che, come già saprete, è stata plasmata negli anni da Bethesdsa Softworks, la stessa software house di Fallout e Prey, tanto per citare alcuni dei capolavori ...

The Elder Scrolls VI : a quanto pare Bhetesda sta trattando con BookBreeze per la bega legale riguardo il marchio Redfall : Lo scorso mese vi abbiamo parlato della causa legale in corso tra ZeniMax Media e BookBreeze.com per il marchio Redfall (che dovrebbe fare da sottotitolo al nuovo The Elder Scrolls). Se non ricordate di cosa parliamo, dovete sapere che Redfall è il nome di una serie di libri a tema post-apocalittico scritti da Jay J. Falconer e pubblicati da BookBreeze.com, la causa è nata dal fatto che il pubblico potrebbe confondere il Redfall di Zenimax con ...

La stagione del drago di The Elder Scrolls Online arriva anche su PS4 e Xbox One con il DLC Wrathstone : La stagione del drago è ufficialmente iniziata e ZeniMax Online Studios ha pubblicato il nuovo DLC di The Elder Scrolls Online: un nuovo pacchetto con due dungeon chiamato Wrathstone per PlayStation 4 e Xbox One. Oggi è stato pubblicato per PlayStation 4 e Xbox One anche l'aggiornamento 21, un aggiornamento gratuito che apporta una serie di miglioramenti e nuove funzioni. Wrathstone è stato pubblicato precedentemente per PC e Mac il 25 ...

The Elder Scrolls Blades non sarà un open world? : La stampa ha finalmente avuto occasione di provare The Elder Scrolls Blades, per cui adesso abbiamo maggiori informazioni al titolo mobile della celebre saga RPG.Come riporta Polygon, The Elder Scrolls Blades non sarà un gioco open world: "Non è un gioco di Elder Scrolls open world nemmeno remotamente", queste le esatte parole dei redattori. E ancora: "Se vi aspettavate questa cosa, non sarete delusi. Al contrario, Blades sembra più vicino agli ...

The Elder Scrolls V Skyrim : una nuova controversia legata alla mod Skyrim Together fa tremare il mondo del modding su PC : Skyrim Together è una mod per la versione PC di Skyrim che sta avendo molto successo, in quanto consente di giocare in co-op al famoso RPG di Betesda. La mod è inoltre riuscita a raccogliere un'alta somma in donazioni su Patreon, circa 25.000 dollari al mese.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il problema è che il team di sviluppo è stato accusato di aver rubato parte del codice, in particolare di KSE (Skyrim Script Extender), i cui ...

Bethesda da il via alla closed beta di The Elder Scrolls : Blades : The Elder Scrolls: Blades è l'ultimo arrivato della celebre serie RPG fantasy dedicata ai dispositivi mobili. Annunciato all'E3 dello scorso anno, il gioco è stato in seguito rinviato a quest'anno, e ora Bethesda sembra pronta per il lancio, ma non prima di una beta chiusa.E' stata dunque annunciata la closed beta del gioco, disponibile solo su iOS, e includerà il gioco completo, tra l'altro sotto NDA. Si tratta qualcosa di separato dall'Accesso ...

The Elder Scrolls Online accoglie la Stagione del Drago con il lancio del DLC Wrathstone : La Stagione del Drago ha invaso The Elder Scrolls Online: da oggi è infatti disponibile il DLC Wrathstone per PC e Mac. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Bethesda per tutti i dettagli in merito a questo nuovo contenuto scaricabile:Leggi altro...

A causa di una bega legale sul marchio Redfall - The Elder Scrolls VI potrebbe uscire dopo il 2021 : Fin dall'annuncio di The Elder Scrolls VI, sapevamo tutti che il nuovo titolo della fortunata saga di RPG non sarebbe arrivato sul mercato tanto presto. Di recente è però emerso un leak riguardante una causa legale in corso tra ZeniMax Media e BookBreeze.com per il marchio Redfall, che potrebbe almeno darci un'idea circa il periodo di uscita del gioco.Come riporta Gamesradar+, Redfall è il nome di una serie di libri a tema post-apocalittico ...