Stadio | fronte del no M5S | manca l' interesse pubblico

Stadio Roma - fronte del 'no' M5S : manca l'interesse pubblico : È un segnale che pesa, nel mondo grillino. Perché dopo le dichiarazioni di diversi big - dai parlamentari Carla Ruocco e Nicola Morra alla capogruppo in Regione, Roberta Lombardi - per la prima volta,...

Fronte 5 Stelle diviso - per Repubblica “torna in bilico lo Stadio della Roma” : Aspetta da cinque anni Concepito nel 2014 con una delibera della giunta Marino, il benedetto o maledetto stadio della Roma è giunto ai cinque anni di gestazione e di nascere non vuole saperne. Anzi. Nei giorni scorsi, l’arresto del presidente del consiglio comunale Marcello De Vito è stato un colpo assestato al progetti di James Pallotta. Oggi Repubblica torna sull’argomento e scrive di una spaccatura nel Fronte Cinque Stelle . “Ci ...

Famo lo Stadio… ma non a Tor Di Valle : fronte ‘No’ si riunisce : Roma – ‘Famo lo stadio… ma non a Tor di Valle!’. È lo slogan sotto cui stamattina in Campidoglio, in occasione di una conferenza stampa organizzata nella sala della Piccola Protomoteca, si sono riuniti associazioni, componenti, comitati e personaggi ‘anti-stadisti’ per istituzionalizzare la battaglia per il no al progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle illustrando un dossier sulla vicenda, annunciando ...