Spread Btp chiude in rialzo a 256

Spread in rialzo : festa finita? BTP in pericolo e anche Ftse Mib : ... ma ancor più allarmanti sono le preoccupazioni relative all'economia italiana. In questi giorni l'istituto Prometeia e Confindustria hanno tagliato le loro previsioni sulla crescita attesa quest'...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 28 marzo apertura stabile a 254. Mercoledì 27 marzo il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 253 punti base, in rialzo rispetto ai 248 della chiusura di martedì

Spread Btp-bund vola a 260 - poi frena : ROMA, 27 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund vola oltre 260 punti base, in forte rialzo dai 248 della chiusura di ieri. Il differenziale ha poi rallentato: viaggia a 259, con un rendimento del decennale ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 27 marzo apertura in rialzo a 249,6. Martedì 26 marzo il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 248 punti base, in calo rispetto ai 253 della chiusura di lunedì

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 26 marzo apertura in leggero calo a 251,8 punti, rispetto ai 253 della chiusura di lunedì 25 marzo . Il rendimento del decennale è pari al 2,49%. Avvio positivo per Piazza Affari, con l'...

Spread Btp apre stabile sopra 250 punti : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 251,8 punti con un rendimento al 2,49%. 26 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread Btp/Bund chiude in rialzo : ANSA, - ROMA, 25 MAR - Lo Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 253 punti base dai 246 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è al 2,50%. 25 marzo 2019 Diventa fan di ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 25 marzo apertura in rialzo a 250. Venerdì 22 marzo il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 246 punti base

Spread Btp Bund apre poco mosso a 240 : ROMA, 22 MAR - Apertura poco mossa per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 240 punti vicino ai 241 punti della chiusura di ieri sera. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,45%.

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 22 marzo il differenziale ha aperto a 240 punti, in linea rispetto alla chiusura a 241 punti di giovedì 21 marzo

Spread giù - ma esperti cauti : a rischio nuove turbolenze sui BTP : Secondo l'esperto non è da escludere che nella seconda metà del 2019 possa riproporsi un dibattito piuttosto acceso tra l'Italia e Bruxelles, visto che la debolezza della nostra economia potrebbe ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 21 marzo il differenziale ha aperto a 243 punti, in lieve calo rispetto alla chiusura a 244 punti di mercoledì 20 marzo

Spread BTP/Bund a 238 punti base. Dombrovskis - l'Italia riconsideri il budget : Lo stesso Dombrovskis, in riferimento all' Italia , ha affermato che l'andamento negativo dell'economia italiana sarebbe un altro motivo perché il governo riveda i propri obiettivi di bilancio, ...

