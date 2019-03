Pierre Gasly F1 GP Bahrein 2019 | “Posso ottenere un bel risultato In Australia problemi

Pierre Gasly - F1 GP Australia 2019 : “C’è stata una piccola perdita di potenza all’ultimo giro” : Al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP d’Australia di Formula 1 la Red Bull di Pierre Gasly si trova alle spalle delle Mercedes e della vettura del compagno di squadra Max Verstappen. Il francese parlando a it.motorsport.com subito dopo la conclusione delle fatiche odierne, appare preoccupato per un piccolo problema patito nel finale. Gasly infatti ha affermato: “C’è stata una piccola perdita di potenza ...

F1 - Pierre Gasly ammette : “I tempi della Ferrari erano inarrivabili per la Red Bull” : Non sono stati dei test facili per il francese Pierre Gasly, nuovo pilota della Red Bull nel Mondiale 2019 di F1. Le prove a Barcellona hanno riservato al transalpino due incidenti piuttosto importanti ed entrambi, probabilmente, causati da propri errori. Peccati forse di inesperienza per il pilota d’Oltralpe, nuovo compagno di squadra dell’olandese Max Verstappen. Tuttavia Gasly ha potuto sfruttare una Red Bull Honda apparsa ...

F1 - Pierre Gasly ammette : “I tempi della Ferrari erano inarrivabili per la Red Bull” : Non sono stati dei test facili per il francese Pierre Gasly, nuovo pilota della Red Bull nel Mondiale 2019 di F1. Le prove a Barcellona hanno riservato al transalpino due incidenti piuttosto importanti ed entrambi, probabilmente, causati da propri errori. Peccati forse di esperienza per il pilota d’Oltralpe, nuovo compagno di squadra dell’olandese Max Verstappen. Tuttavia Gasly ha potuto sfruttare una Red Bull Honda apparsa ...

F1 - Test Barcellona 2019 - Pierre Gasly : “Abbiamo tanti dati da analizzare ed una buona vettura da rendere migliore” : Al termine della giornata odierna di Test ha parlato a motorsport.com Pierre Gasly, che ha descritto soprattutto l’incidente che lo ha visto protagonista con la sua Red Bull a metà pomeriggio e che ha impedito alla sua squadra di portare a compimento il programma. Tutto sommato il pilota però è soddisfatto. Queste le prime parole del pilota: “Per fortuna sto bene, sono solo un po’ scosso, ma ho fatto un errore alla curva 9 e ...

“Per fortuna sto bene - sono solo un po’ scosso” : Pierre Gasly analizza il brutto incidente a Barcellona : Pierre Gasly è stato lo sfortunato protagonista di un incidente avvenuto quest’oggi durante i test in quel di Barcellona brutto incidente quest’oggi per Pierre Gasly e la sua Red Bull-Honda durante i Test di Barcellona. Il pilota è finito fuori pista andando a scontrarsi con le barriere esterne. Dopo la sessione ha commentato l’accaduto con serenità, mostrandosi fiducioso nonostante l’accaduto: “Per fortuna ...

Per fortuna sto bene - sono solo un po’ scosso” : Pierre Gasly analizza il brutto incidente a Barcellona : Pierre Gasly è stato lo sfortunato protagonista di un incidente avvenuto quest’oggi durante i test in quel di Barcellona brutto incidente quest’oggi per Pierre Gasly e la sua Red Bull-Honda durante i Test di Barcellona. Il pilota è finito fuori pista andando a scontrarsi con le barriere esterne. Dopo la sessione ha commentato l’accaduto con serenità, mostrandosi fiducioso nonostante l’accaduto: “Per fortuna ...

F1 - Pierre Gasly : “Ottima la base della monoposto ma sono solo dei test e c’è tanto da fare” : Il francese Pierre Gasly ha concluso al secondo posto questa prima giornata della seconda serie di test collettivi di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna). L’alfiere della Red Bull ha messo in mostra una grande velocità in tutte le condizioni. Riscontri che attestano la bontà del progetto di Adrian Newey e confortano anche la Honda. Il propulsore nipponico si è dimostrato affidabile e prestazionale e questo ha dato modo al transalpino ...