repubblica

(Di giovedì 28 marzo 2019) La commissione Igiene e Sanità delaprirà un'suld'. La richiesta, partita dalla senatrice di Forza Italia Laura Stabile, è stata approvata all'...

repubblica : Numero unico emergenza, indagine conoscitiva in Senato per valutare efficienza e problemi - SenatoStampa : Numero unico #Emergenza112. In Commissione Sanità approvata proposta di indagine conoscitiva, relativamente ai prof… - ProtCivile : Numero unico emergenza, indagine conoscitiva in Senato per valutare efficienza e problemi - -