Marte potrebbe possedere un sistema attivo di falde acquifere

Marte - la scoperta di Curiosity : l’impatto degli asteroidi potrebbe aver prodotto ingredienti chiave per la vita : l’impatto degli asteroidi nel passato di Marte potrebbe aver prodotto ingredienti chiave per lo sviluppo della vita: è quanto emerge da un nuovo studio condotto dell’Istituto di Scienze Nucleari dell’Università Nazionale del Messico, attraverso i dati del rover Curiosity. Gli ingredienti individuati sono nitriti (NO2-) e nitrati (NO3-), sostanze composte da azoto e ossigeno, essenziali per la costituzione della vita così come la conosciamo. Sono ...

Marte : un nuovo dispositivo potrebbe alimentare i sensori meteo dei rover - l’ispirazione arriva dalle foglie dei pioppi : Esiste un albero le cui foglie dalla forma appiattita sono così sensibili al vento che al minimo spiffero fanno ondeggiare tutti i rami. Si tratta del pioppo tremulo, appartenente alla famiglia delle Salicacee, che nel corso della storia ha ispirato miti e leggende. Adesso, a essere ispirato da queste suggestive foglie tremolanti, è stato un team di ingegneri dell’Università di Warwick, che, a partire dal movimento dei pioppi, ha messo a punto ...

Esplorazione spaziale - NASA : la prima impronta su Marte potrebbe essere di una donna : Parlando del futuro dell’Esplorazione spaziale, l’amministratore capo della NASA, Jim Bridenstine, ha dichiarato a “ScienceFriday” che potrebbe essere di una donna la prima impronta umana su Marte, e al femminile anche il ritorno sulla Luna. “Non vediamo l’ora di vedere la prima donna sulla Luna“, ha aggiunto Bridenstine. Nell’intervista l’amministratore ha ricordato anche tra pochi giorni è ...

Marte - Elon Musk : un biglietto per un volo privato potrebbe costare circa 100mila dollari : Il fondatore di SpaceX, Elon Musk, ha risposto via Twitter a una domanda del quotidiano britannico The Independent, annunciando che il biglietto per un volo privato su Marte potrebbe costare circa 100mila dollari. “Il costo sarà abbastanza basso da permettere a chi lo vorrà di vendere la propria casa sulla Terra e trasferirsi su Marte“, ha precisato l’imprenditore. Il volo di ritorno, invece, dovrebbe essere gratuito. Il ...

Marte potrebbe avere abbastanza ossigeno molecolare per sostenere la vita : Marte di oggi potrebbe essere più ospitale alla vita che respira l’ossigeno di quanto si pensasse in precedenza. Un nuovo studio suggerisce che l’acqua salata in corrispondenza o in prossimità della superficie del pianeta rosso potrebbe contenere abbastanza ossigeno disciolto per supportare i microbi che respirano ossigeno e organismi ancora più complessi come le spugne. […] L'articolo Marte potrebbe avere abbastanza ossigeno ...