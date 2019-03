Maran | “Chievo nel mio cuore | ma domani conta vincere”

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Rolandonon può considerare la partita disera del suo Cagliari contro il Chievo al Bentegodi come tutte le altre, dopo aver vissuto stagioni importanti a Verona: “Mentirei se dicessi il contrario. Ho giocato tantissime partite in quella squadra, l’ho allenata, il Chievo mi ha dato tanto e sarò sempre riconoscente verso la società. Ora però sono al Cagliari e voglio fare il massimo per questi colori“. Il tecnico non si fida del Chievo: “A vedere le prestazioni, il Chievo non merita l’attuale posizione. Un nostro risultato positivo darebbe maggior valore a quanto di buono fatto in casa. Manca un ulteriore step, sta a noi arrivarci, interpretando bene la partita. Bologna ci deve servire da lezione: voglio che la squadra dia il massimo. Ho visto i ragazzi allenarsi per quindici giorni con grandi ritmi, ora il campo sarà la prova del nove. ...

