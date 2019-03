Maltempo | il colpo di coda dell’Inverno tormenta il Sud | trombe d’aria e forti piogge

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Imperversa ilal Sud Italia per ildidell’Inverno che ieri ha fatto crollare le temperature su valori tipicamente invernali, tanto che sui rilievi nevica copiosamente oltre i 1.500 metri di altitudine. In Calabria si stanno verificando le precipitazioni più abbondanti: dalla mezzanotte sono già caduti 83mm di pioggia ad Acri, 82mm a Cropalati, 76mm a Cirò, 73mm a Crucoli, 69mm a Longobucco, 68mm a San Nicola dell’Alto, 62mm a Corigliano Calabro, 60mm a Isola di Capo Rizzuto, 55mm a San Mauro Marchesato, 49mm a Cutro, 43mm a Petilia Policastro, 38mm a Crotone, 33mm a Cerenzia.Ieri erano caduti 33mm di pioggia a Longobucco, 28mm a Crucoli, 27mm a Cropalati, 26mm ad Acri, 25mm a Cirò, tutte località che nelle ultime 24 ore hanno superato i 100mm di pioggia. Crotone, dove ieri erano caduti 23mm di pioggia, è la città in cui ha piovuto di più con oltre ...

