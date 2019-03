F1 | GP Bahrain 2019 | prove libere venerdì 29 marzo Programma | orari e tv

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il conto alla rovescia sta finalmente per esaurirsi, il weekend del Gran Premio del Bahrein è ormai alle porte e comincerà a partire da domani con le prime due sessioni didel. Si gareggia sul circuito di Sakhir per il secondo round del Mondiale di Formula 1, tappa fondamentale per testare le reali ambizioni iridate della Ferrari dopo la debacle di Melbourne. La scuderia di Maranellorà in tutti i modi a riscattare la pessima prestazione messa in pista in Australia, tornando sugli ottimi livelli espressi durante i test invernali di Barcellona e mettendo pressione su una Mercedes reduce dalla vittoria a sorpresa di Valtteri Bottas all’esordio stagionale. Si profila l’ennesimo duello tra i tre top team Mercedes, Ferrari e Red Bull sin dal, con il primo turno diche scatterà alle ore 12 italiane sotto il sole di Sakhir. La seconda ...

RINGERS4EVER : RT @spontonc: GP BAHRAIN - RED BULL RB15: prove comparative per scegliere il giusto carico al posteriore - FUNOANALISITECNICA - MauriKart : F1 – Ferrari: l’ala anteriore di Leclerc per il Bahrain è deliberata a medio carico - elledinicola : Oggi non parliamo di passato, ma di futuro: #MickSchumacher protagonista in #Bahrain, ma non chiamatelo Schumi Jr!… -