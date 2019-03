Castrazione chimica, ministra Gulia Grillo dice no a Salvini: “Non è possibile dare l’ok” (Di giovedì 28 marzo 2019) La ministra Giulia Grillo ha detto che introdurre la Castrazione chimica come pena per gli stupratori non è una strada percorribile: "Io sono il ministro della Salute e sono anche un medico quindi non posso essere a favore di un provvedimento che riduca l'integrità psico-fisica di una persona".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 28 marzo 2019) LaGiuliaha detto che introdurre lacome pena per gli stupratori non è una strada percorribile: "Io sono il ministro della Salute e sono anche un medico quindi non posso essere a favore di un provvedimento che riduca l'integrità psico-fisica di una persona".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

matteosalvinimi : Per i vermi violentatori di #Catania che hanno stuprato una turista nessuno sconto: certezza della pena e castrazio… - LegaSalvini : #SALVINI CHIEDE LA CASTRAZIONE CHIMICA PER GLI STUPRATORI: “PER I VERMI NESSUNO SCONTO” - FratellidItaIia : Violenza donne. Santanchè: Su castrazione chimica Lega rimedia ma in ritardo. Rischio dietrofront dopo no M5S? -