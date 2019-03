ilgiornale

(Di giovedì 28 marzo 2019) Dopo il grande successo di The Division, del 2016, il sequel era atteso con trepidazione. Ebbene, gli svedesi di Massive Entertainment hanno fatto un buon lavoro, presentando un gioco dalle grandi potenzialità. La vicenda, ricalcata dai romanzi di Tom Clancy, fotografa gli Stati Uniti di un vicino futuro vittime di un assalto batteriologico lanciato da un fantomatico nemico, che getta la nazione nel caos. Nel primo capitolo, la città scelta come palcoscenico era stata New York: ora è la volta della capitale Washington, con la Casa Bianca come centro nevralgico delle forze che vorrebbero ripristinare l"ordine e la legalità.L"agente scelto come protagonista dovrà completare una serie di missioni nelle varie aree della città, con l"obiettivo di eliminare ovunque le forze del caos. La struttura narrativa è semplice e lineare come quella del predecessore, regalando però maggiore accuratezza ...

