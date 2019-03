Tim Burton | «Il mio Dumbo un inno alla diversità»

Tim Burton 'Dumbo - il mio elefantino freak che vi ruberà il cuore' : 'Sono felice e onorato di ricevere il premio da Roberto Benigni. Amo Roma gesticolo come gli italiani, a volte chi non mi conosce pensa che lo sia'. Insolitamente ciarliero e sbarbatissimo, Tim Burton ...

Colin Farrell è il protagonista del film 'Dumbo' : 'Lavorare con Tim Burton è qualcosa di magico' : L'attore Colin Farrell racconta la sua esperienza sul set di Dumbo sotto la direzione di Tim Burton e il suo rapporto con il successo. a cura di NRCinema News

Eva Green - musa dark di Tim Burton : Ammaliante quanto inquietante, dark per natura e predelizione, misteriosa e sensuale. Questo e molto altro è Eva Green, attrice di incredibile talento e carisma, che ha fatto del suo modo di essere uno stile. Da sempre alla corte di grandi registi, è tornata a visitare quella di Tim Burton, che l'ha ormai eletta sua musa. L'occasione è l'attesissimo remake live action di Dumbo (nelle sale italiane dal 28 marzo), ...

La fantasia di Tim Burton premiata a Roma - per il regista il David alla carriera : Maestro prodigioso di storie Romantiche e grottesche, perennemente sospeso tra l'incanto dell'infanzia e la fascinazione dei ricordi, l'attrazione per il diverso e la malinconia punk, Tim Burton sarà ...

Tim Burton riceverà il David di Donatello alla carriera. Storia di un loser vincente : Il segreto, come nello sport, è smettere quando tutti ancora hanno un ottimo ricordo di te , per non comprometterlo con prestazioni, cinematografiche in questo caso, non all'altezza del proprio ...

Elisa doppia e canta nella versione italiana di Dumbo di Tim Burton : Elisa sarà nella versione italiana del nuovo film Disney live action "Dumbo" (nelle sale dal 28 marzo) diretto da Tim Burton. La celebre artista darà la propria voce a Miss Atlantis, la sirena del Circo dei Fratelli Medici. Un personaggio che passa la maggior parte del suo tempo isolata in una vasca, abituata a stare in disparte, e quando il pubblico la incontra per la prima volta non è sicuramente l'artista più felice all'interno della famiglia ...

Dumbo : ecco nuovi poster e clip inedite del live-action di Tim Burton! : Dumbo: ascolta l’adattamento aggiornato di “Baby Mine”, guarda i nuovi poster e un video inedito dietro le quinte! Dumbo: Walt Disney Studios ha pubblicato online la nuova versione in formato integrale di “Baby Mine” realizzata dagli Arcade Fire. Oltre alla famosa canzone del classico d’animazione sono stati diffusi nuovi poster e una clip inedita dietro le ... Leggi tuttoDumbo: ecco nuovi poster e clip ...