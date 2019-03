Sudore e intensità dell' allenamento non sono collegati

gqitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Arriva la bella stagione: state pensando di cominciare ad allenarvi sotto il sole per sudare di più e bruciare più calorie? In realtà, il livello di traspirazione non è necessariamente correlato all’, come spesso si crede. Quando la temperatura corporea aumenta, le ghiandole eccrine secernono ile l'evaporazione'umidità dalla pelle aiuta a rinfrescarsi. Naturalmente, si può sudare anche per altri motivi, come lo stress o la paura: questo tipo di, però, viene dalle ghiandole apocrine, che si trovano principalmente sotto l'ascella e l'inguine.La quantità didurante l'è dovuta a una serie di fattori, tra cui il genere (gli uomini tendono a sudare piùe donne), l'età (i giovani piùe persone anziane), la genetica (alcuni hanno più ghiandole sudoripare di altri), la temperatura e l'umidità. E anche il peso ha un ruolo ...