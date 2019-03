Rivolta all'Osservatore romano. Le donne del mensile lasciano e accusano : ... in cui la direttrice scrive che la sua linea 'non ha trovato l'appoggio della nuova direzione, indirizzata a depotenziare 'donne chiesa mondo''. Come? 'Avviando iniziative concorrenziali, con l'...

Rivolta all’Osservatore romano. Le donne del mensile lasciano e accusano : Per molti nelle Sacre Stanze la fuoriuscita di Lucetta Scaraffia da L’Osservatore Romano era una bomba a orologeria: si aspettava solo la fine del conto alla rovescia. La professoressa, giornalista e scrittrice, figura simbolo della presenza femminile nella Chiesa, lascia la collaborazione con il quotidiano della Santa Sede e soprattutto la guida d...

«Gilet gialli - le ragioni della Rivolta» : Un grande filosofo analizza la galassia del movimento: chi sono i manifestanti, cosa chiedono, come agiscono. E che cosa vuol dire oggi la parola "occupare" Luce accesa sui fili invisibili della democrazia "

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale con Atletico. Esultanza CR7? Si sa a chi era Rivolta' : Esternamente è difficile comprendere tutta la pressione che c'era su di noi dopo la partita d'andata, volevamo mandare un segnale dal mondo e dopo il fischio finale negli spogliatoi c'era emozione ...

Gilet gialli - violenze e Rivolta su Parigi. Gruppi di black bloc in azione. Negozi saccheggiati - una sessantina di arresti : Tornano in azione i Gilet gialli e tentano di mettere sotto scacco Parigi, la protesta degli attivisti degenera per l’azione dei black bloc. Nel 18esimo sabato di manifestazioni contro le politiche del governo Macron si registrano contri sin dalla mattina sugli Champs-Elyseés: dopo le ultime settimane di calma e di cortei con numeri ridotti, la situazione si ripropone critica forse come non mai. Nel primo pomeriggio si ...

Comitato Invisibile - il libro dei nemici numeri uno del macronismo : dalla Rivolta delle banlieue ai gilet gialli : Presenteranno un libro che forse hanno scritto. Forse perché il Comitato Invisibile è uno pseudonimo anonimo collettivo. Farne parte in Francia è reato. Per questo motivo si definiscono “presunti membri del Comitato” gli autori del libro Comitato Invisibile edito dalla collana Not di Nero e presentato il 14 marzo al Book Pride di Milano. Sin dalla sua prima apparizione nella Francia ancora segnata dalla “rivolta delle ...

Retroscena Sandro Mazzola : “Dissi di no alla Juve - papà si sarebbe Rivoltato nella tomba” : Ospite a Tv2000 del programma “Beati voi-10 comandamenti”, la bandiera nerazzurra svela una possibile sliding door della sua carriera, ricordando un aneddoto del suo ‘no‘ alla Juventus: “Giampiero Boniperti, che aveva giocato con mio papà, mi fece una telefonata. Era impossibile dirgli di no. Mi invitò a Torino a mangiare con lui e a parlare del mio contratto. Sono andato, abbiamo parlato di calcio e un ...

Algeria pronta alla Rivolta contro Bouteflika - il «presidente eterno» : E' così però che si perpetua la gerontocrazia: 61 anni l'età media della classe politica, in un Paese di 43 milioni d'algerini che al 54% hanno meno di trent'anni. Ed è così che si favorisce l'ascesa ...

Napoli - Rivolta anti MyTaxi - le cooperative pronte allo sciopero : I tassisti si sono dati appuntamento alle nove di sera al posteggio riserva dell'aeroporto. Pronti alla mobilitazione generale ed allo sciopero, entro metà marzo, contro il Comune che nulla fa per far ...

A scuola obbligatoria di gay e trans. I genitori inglesi pronti alla Rivolta : Londra La riforma dell'educazione sessuale nelle scuole primarie e secondarie fa infuriare i genitori britannici. Ieri centinaia di persone si sono ritrovate di fronte a Westminster, a supporto di una ...

Cicchitto : ‘Piattaforma Rousseau del M5S è operazione autoritaria tutta Rivolta dall’alto’ : Ospite della sessione pomeridiana della seconda giornata dell’ottavo congresso del Partito Radicale, l’ex parlamentare del PdL e di Forza Italia, Fabrizio Cicchitto ha discusso della situazione politica attuale, soffermandosi sull’operato di governo della maggioranza governativa pentaleghista e sul taglio dei finanziamenti pubblici a Radio Radicale. A proposito dell’esecutivo presieduto dal premier Conte, il segretario della fondazione ...

La Rivolta dei medici : no all'autonomia delle regioni : Un cazzotto allo stomaco. Un'immagine volutamente choc . La fotografia di una donna in trattamento chemioterapico avvolta in una bandiera tricolore e accompagnata da una richiesta di aiuto: " Italia ...

L'Eredità - la domanda a Gaetanino scatena la Rivolta : 'A lui questo - alla sfidante...'. Insinna che dice? : I sospetti che si concentrano su Gaetanino , nuovo campione da più giorni de L'Eredità di Flavio Insinna , si fanno di giorno in giorno più consistenti. E quanto accaduto nell'emissione di mercoledì ...