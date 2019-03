Mercato | Zidane-Juve | è sfida totale

CalcioMercato Real - Zidane chiama Mbappé : Isco e James contropartite al Psg? : Numeri superiori a quelli comportati dall'operazione che ha portato nell'estate 2017 Neymar dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro, che potrebbero coincidere con un nuovo record nel mondo del ...

CalcioMercato Juventus - Varane osservato speciale ma c’è Zidane da convincere : Il Calciomercato della Juventus è sempre più in movimento e l’occhio di Paratici è puntato sulla difesa. De Ligt è il primo della lista ma la concorrenza è folta e il Barcellona sembra aver accumulato un buon vantaggio negli ultimi giorni. Così i bianconeri vorrebbero provare l’offensiva per Varane che non sembra più incedibile per il Real Madrid. Calciomercato Juventus: parte la trattativa per Varane Il Calciomercato della Juventus dall’Olanda ...

CalcioMercato Chelsea - Kanté allontana il Real Madrid : 'Nemmeno se mi chiama Zidane' : Tanto timido e discreto fuori dal campo quanto estremamente deciso in partita, ma non solo. Parliamo di N'Golo Kanté , mediano francese che fa dell'intensità l'arma in più del suo repertorio: uomo ...

Mercato Real Madrid - Zidane ha scelto l’attaccante : la cifra è pazzesca [DETTAGLI] : E’ tornato a Madrid e avrà pieno controllo su quello che sarà il Mercato (nuovamente “galactico”) estivo, con il chiaro obiettivo di vincere ancora. Zinedine Zidane ha scelto l’attaccante sul quale far ruotare la manovra offensiva del futuro del Real. Secondo France Football, il nome risponde a Kylian Mpabbé. L’asso della Francia e del Paris Saint Germain sarebbe il primo obiettivo del tecnico madrileno. La ...

Real Madrid - Zidane rivoluziona i blancos : ecco le idee di Mercato : Real Madrid Zidane – Una vera e propria rivoluzione quella che ci sarà, al termine della stagione, in casa del Real Madrid. Zidane ha infatti intenzione di cambiare tutto. Gli obiettivi per il rafforzamento della squadra sono quelli che tutti conoscono: per il centrocampo, il belga Eden Hazard del Chelsea e il danese Christian Eriksen del Tottenham, più il […] L'articolo Real Madrid, Zidane rivoluziona i blancos: ecco le idee di ...

Zidane-Juventus - guerra di Mercato : sgarbo di Zizou - colpo da 90 milioni : Zidane-Juventus – guerra di mercato tra Zizou e la Juventus. Il francese oltre a bloccare le cessioni di Isco e Marcelo, vicinissimi alla Juve, piomba su vari obiettivi bianconeri come Mbappè, Salah e l’ultimo De Gea. Zinedine Zidane avrà un budget importante per costruire il nuovo Real Madrid. Florentino Perez è pronto a spendere cifre elevate per rivoluzionare la […] More

Spinazzola e Zidane cambiano il Mercato : il nuovo piano di Paratici! : La totale esplosione di Leonardo Spinazzola potrebbe cambiare radicalmente le scelte di mercato della Juventus in vista della prossima sessione si mercato estiva. Di fatto, l’ex terzino dell’Atalanta starebbe convincendo la dirigenza bianconera giorno dopo giorno. Le ultime prestazioni contro Udinese e Atletico Madrid hanno spalancato gli occhio alla dirigenza bianconera, pronta ad un nuovo […] More

Real - col ritorno di Zidane si infiamma il Mercato : i 5 colpi nel mirino [DETTAGLI] : Nonostante la stagione fallimentare, il ritorno di Zidane ha riacceso un po’ l’entusiasmo in casa Real Madrid. Ieri l’ufficializzazione del tecnico francese, che avrà il compito di concludere questa annata nella maniera più dignitosa possibile per poi programmare al meglio a partire dalla prossima estate. Già, la prossima estate, quella più attesa dalle parti della capitale spagnola. Si prospetta un mercato scoppiettante, ...

Mercato Real - con il ritorno di Zidane in pole ci sono Mbappé - Pogba e Hazard : Il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid cambia le strategie di Mercato dei 'blancos' a caccia di un rilancio dopo l'eliminazione in Champions League e che vedono l'obiettivo Liga ...

Real Madrid - Zidane ha chiesto garanzie dal Mercato per tornare : Florentino Perez prepara i botti : Zinedine Zidane ha avuto garanzie dal Real Madrid in merito ai colpi da mettere a segno in estate per rafforzare la squadra dopo il flop in questa annata Il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid cambia le strategie di mercato dei ‘blancos’ a caccia di un rilancio dopo l’eliminazione in Champions League e che vedono l’obiettivo Liga ormai un lontano miraggio con il Barcellona scappato a +12 punti ...

Mercato Juventus - Zidane al Real cambia i piani bianconeri : ecco come : Mercato Juventus – Zinedine Zidane torna al Real Madrid. In Spagna ne sono sicuri, in giornata ci sarà l’annuncio del ritorno dell’allenatore francese alla guida dei blancos, con l’esonero di Solari. L’accordo Zidane–Real cambia gli scenari anche per il futuro della Juventus. Proprio l’ex fantasista transalpino era in pole per la sostituzione di Allegri in caso di cambio […] More

Mercato Real Madrid - in panchina ritorna Zidane : oggi la firma [LIVE] : Sembrava soltanto fantaMercato, eppure pare esser cosa fatta il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Dopo la clamorosa eliminazione in Champions League susseguente alla doppia sconfitta interna contro il Barça, sempre più schricchiolante la panchina di Solari, che a sua volta aveva sostituito Lopetegui. Ma nonostante la vittoria di ieri in campionato, la dirigenza Madridista ha optato per il ritorno del francese, ...

CalcioMercato Juventus : Zidane - Deschamps e Klopp possibili sostituti di Allegri (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus vive di fiammate. Dopo i tanti nomi circolati per migliorare la rosa, ora è il momento del capitolo allenatore. Allegri sembra essere in bilico o così vorrebbero le ultime notizie sulle trattative bianconere. Dalla Spagna dicono che il tecnico livornese sia entrato nel mirino del Real Madrid; in Italia si scalda la pista Inter. Per la sostituzione si fanno i nomi di Zidane, Simeone, Conte, Klopp e ...