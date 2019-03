Matteo Salvini esce allo scoperto con Francesca Verdini

Un mercantile sarebbe stato dirottato da alcuni migranti e sarebbe diretto verso Malta o Lampedusa - dice Matteo Salvini : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che alcuni migranti soccorsi da un mercantile nel Mar Mediterraneo si sarebbero ribellati all’equipaggio e avrebbero preso il controllo dell’imbarcazione, che ora sarebbe diretta verso Malta o Lampedusa. Secondo la ricostruzione di Repubblica,

Migranti - Matteo Salvini denuncia : "Hanno appena dirottato un mercantile - viaggiano verso Lampedusa" : Dal soccorso di Migranti alla pirateria vera e propria. Matteo Salvini, dal Viminale, annuncia il primo inquietante caso: "C'è in corso una ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia e che invece sta dirigendo verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, è il primo

Francesca Verdini - chi è la nuova compagna di Matteo Salvini : Matteo Salvini ritrova l’amore e la felicità con Francesca Verdini. Dopo la fine, non poco chiacchierata, della sua relazione con Elisa Isoardi, il vice premier non aveva nascosto i suoi dispiaceri con alcune dichiarazioni e dai post social aveva anche manifestato un pizzico di malinconia. Ora Francesca sembra aver spazzato via ogni nube, ma chi è la misteriosa dama? Francesca Verdini ha 26 anni è nata a Firenze ed è figlia di Denis ...

Matteo Salvini rischia anche sul caso Sea Watch. Per i pm romani - fu sequestro di persona : Il caso SeaWatch come il caso Diciotti. Secondo i magistrati della Procura di Roma ci sono elementi per contestare il reato di sequestro di persona sulla nave che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa prima di avere l'ok allo sbarco a Catania il 31 gennaio scorso. I pm romani hanno inviato il fascicolo, al momento contro ignoti, ai colleghi di Siracusa che ora dovranno valutare se esistono profili di competenza del tribunale ...

Matteo Salvini : "Adam e Ramy avranno la cittadinanza. Strumentalizzati? Chiedetelo a chi li ha usati" : Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i Carabinieri che hanno salvato i 51 scolari che erano a bordo del bus dirottato a San Donato Milanese. Presenti all'incontro anche i cinque bambini che hanno dato l'allarme. Tra loro Adam e Ramy che, per questo gesto, riceveranno la riceveranno la cittadinanza italiana. E proprio su questo tema il ministro - che inizialmente aveva frenato sulla proposta, avanzata da Di Maio, sostenendo che erano ...

Alessandra Moretti : "La luna di miele di Matteo Salvini con gli italiani durerà poco". Insultata : "La luna di miele di Matteo Salvini con gli italiani durerà ancora per poco". Alessandra Moretti, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, ha dato la sua spiegazione: "Quando gli italiani si accorgeranno di avere meno soldi in tasca allora sì accorgeranno dei veri problemi". Ma il popolo socia

Fabio Fazio - un retroscena clamoroso : 'Perché Matteo Salvini non lo caccia'. Che tempo che fa - tesoretto Lega : Meglio una Rai 'di sinistra' con Fabio Fazio che una Rai 'Salvinizzata'. Opinione di Matteo Salvini , che secondo il Giornale avrebbe confidato ai suoi: 'Con Fazio in prima serata non c'è bisogno ...

Catania - Matteo Salvini : 'Castrazione chimica per i tre vermi violentatori' : Un atroce episodio di violenza sessuale sta scuotendo l'Italia intera. Secondo l'accusa sarebbe avvenuto nella serata dello scorso 15 marzo a Catania, protagonisti tre ventenni di buona famiglia. Avrebbero violentato una studentessa di nazionalità statunitense in Italia quale "ragazza alla pari" impiegata come baby-sitter presso una famiglia residente nello stesso capoluogo etneo. I tre giovani sono stati arrestati dalle forze dell'ordine con ...

Chi è Francesca Verdini - figlia del Senatore Denis e presunta nuova fiamma di Matteo Salvini? Età - altezza e biografia. : ... ' carriera ' tra l'altro intrapresa dal figlio di Umberto Bossi , Renzo , e proprietaria di un noto ristorante di Roma assieme al fratello, inoltre sembra che sia laureata in Economia presso l'...

Matteo Salvini chiede la castrazione chimica per gli stupratori : “Per i vermi nessuno sconto” : Matteo Salvini interviene sul caso della violenza di gruppo di Catania, ai danni di una ragazza americana: "Per i vermi violentatori di Catania, che hanno stuprato una turista, nessuno sconto: certezza della pena e castrazione chimica!".Continua a leggere

Matteo Salvini e Francesca Verdini - prima uscita pubblica. Isoardi si consola col playboy : Matteo Salvini esce allo scoperto con la nuova fiamma, Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, ex Forza Italia. Il vicepremier e la 26enne sono andati insieme alla anteprima del film Dumbo al The Space cinema moderno di Roma. I due sono apparsi in perfetta sintonia, sorridenti, forse un pizzico imbarazzati. In fondo si tratta della loro prima uscita pubblica che conferma la relazione. Peer l’occasione Francesca ha sfoggiato un mini ...

