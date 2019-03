Masterchef All Stars su Tv8 da mercoledì 27 marzo

Masterchef Italia All Stars in prima visione in chiaro su TV8 : Un nuovo linguaggio, nuovi personaggi e un nuovo modo di fare cucina in tv: fin dalla prima edizione MasterChef ha contribuito a trasformare un piatto in un vero show televisivo. Negli anni, migliaia di semplici appassionati hanno tentato di entrare nel nuovo tempio della cucina Italiana e solo i più promettenti hanno varcato la sua porta, affrontando numerose sfide per aggiudicarsi il titolo finale. Al via da mercoledì 27 marzo...