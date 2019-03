Juve donne prima sconfitta da novembre : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Dopo essersi aggiudicata la super sfida dello Stadium contro la Fiorentina, la Juve ntus perde in casa del Sassuolo e riapre la lotta per il titolo. prima dell'anticipo di oggi ...

Juve -Fiorentina donne - record ascolti Sky : ROMA, 25 MAR - record d' ascolti per il "Calcio femminile day" di Sky Sport, che ieri ha trasmesso Roma-Atalanta Mozzanica e Juventus-Fiorentina. In particolare, il big match tra bianconere e viola è stato visto da 342.628 spettatori medi, con il 2,68% di share e 1.033.

Calcio donne - Juve ntus-Fiorentina 1-0 Pedersen decide il match scudetto : TORINO - Davanti a un Allianz Stadium pieno come per le grandissime occasioni, la Juventus Women ha messo una bella ipoteca sul tricolore, battendo la Fiorentina nello scontro diretto della ...

Calcio donne - la Juve ntus batte la Fiorentina davanti a 40mila spettatori : scudetto vicino : La Juventus donne supera la Fiorentina 1-0 e si avvicina alla vittoria dello scudetto femminile. In un Allianz Stadium a festa con quasi 40mila persone sugli spalti è Pedersen con un gol di testa a cinque minuti dalla fine a regalare i tre punti alle ragazze di Guarino. La squadra bianconera, in tes

Il Milan Donne si sposta a Monza : al Brianteo contro Juve e Florentia : Milan femminile stadio Brianteo Monza. L’attenzione manifestata dagli appassionati nei confronti del calcio femminile non è mai stata così forte e non è un caso che proprio da questa stagione club importanti abbiano deciso di avere una squadra in grado di competere in Serie A. A formazioni importanti quali la Juventus campione d’Italia e la […] L'articolo Il Milan Donne si sposta a Monza: al Brianteo contro Juve e Florentia è ...