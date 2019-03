Cesare Battisti ormai non nuoce a nessuno Altri latitanti invece sanno ancora troppo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) La confessione di, il suo “pentimento” da copione, arriva proprio quando parte la richiesta di estradizione per Alessio Casimirri, ex Br, ora ristoratore in Nicaragua. Sono anime belle quelle che immaginano un arresto in pompa magna per quest’ultimo, con telecamere all’aeroporto e paparazzi, ignari della storia sulla quale stanno seduti., dopo aver paludato le proprie azioni omicide con un abito “comico rivoluzionario”, ha scorrazzato a destra e a manca, lasciando tracce in ogni luogo nel quale diceva di volersi nascondere. Cosa mai può rivelare costui? Chi può trarre nocumento dal suo ritorno?. Manco quegli “intellettuali”, firmatari precipitosi, che abboccarono al tranello mediatico del romantico rivoluzionario ingiustamente braccato dall’Ovra.Difficile immaginare eguale epilogo per Casimirri: il compagno ...

matteosalvinimi : A distanza di qualche decennio il terrorista comunista #CesareBattisti ha ammesso i 4 omicidi commessi e chiesto sc… - Giorgiolaporta : Sono anni che la #sinistra fa passare #Battisti per una povera vittima, tanto da raccogliere firme per chiederne l'… - MFantinati : Cesare Battisti ammette di aver partecipato a 4 omicidi. Per anni è stato difeso e tutelato dagli intellettuali di… -