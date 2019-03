Cassa Integrazione | record a Brindisi | +919 | 9%

Alitalia - sottoscritto accordo per nuova Cassa integrazione. Sciopero confermato : Prosegue la caccia di Fs e Delta ai possibili soci da coinvolgere nella newco per Alitalia . Ma dai diretti interessati piovono smentite: dopo Poste e Leonardo, il presidente delle Fondazioni Giuseppe ...

Alitalia - trovato accordo sulla Cassa Integrazione per 830 lavoratori. Confermato lo sciopero di lunedì : E’ stato sottoscritto al ministero del Lavoro l’accordo per la proroga dal 24 marzo al 23 settembre 2019 della cassa integrazione straordinaria per Alitalia. Dopo una lunga trattativa nel corso della giornata, secondo fonti sindacali si è arrivati a un’intesa che prevede la riduzione del numero di lavoratori interessati dalla procedura a 830 unità rispetto alle 1.110 inizialmente richieste dalla compagnia. Del numero totale, 700 sono ...

INPS - Cassa Integrazione in aumento a febbraio : Nel mese di febbraio 2019 il numero di ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 29,0 milioni, in aumento del 25,6% rispetto allo stesso mese del 2018 , 23,1 milioni,. Lo ...

Termini Imerese - sette anni di Cassa Integrazione e imprenditori inaffidabili. Sull’altare del successo politico : Roberto Ginatta, con la sua Blutec, è riuscito in un’impresa formidabile. Mettere le mani sui fondi per il rilancio di Termini Imerese (1 miliardo di euro lo stanziamento complessivo pubblico-privato dell’accordo di programma del 2011) non era infatti riuscito a nessuno prima di lui. Gli altri pretendenti, da Simone Cimino a Massimo Di Risio, passando per Gianmario Rossignolo e i fratelli Ciccolella, si sono fermati prima di varcare ...

ALITALIA/ Quei milioni di euro finiti in una Cassa Integrazione sospetta : Per diverso tempo gli ammortizzatori sociali erogati per ALITALIA sono stati usati a danno dei lavoratori della compagnia e dei contribuenti italiani

Termini Imerese - protesta operai Blutec : chiedono rinnovo Cassa integrazione. ‘Inaccettabile silenzio su piano di rilancio’ : protestano per il mancato rispetto degli impegni aziendali per il rilancio della fabbrica e per il timore che la cassa integrazione non sia prorogata per quest’anno. Gli operai della Blutec e dell’indotto sono entrati nel municipio di Termini Imerese e hanno occupato l’aula consiliare del Comune. Sono passati quasi tre mesi dall’incontro al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza dello stabilimento ex Fiat. Un tavolo in ...

Veneto : Cgil - Cassa Integrazione in crescita - disoccupazione giovanile al 21 p.c. : Venezia, 7 feb. (AdnKronos) - Oltre 50 tavoli di crisi aziendali, per 7.000 lavoratori coinvolti, sono stati attivi presso la Regione Veneto nel corso del 2018. A tutt’oggi rimangono aperti molti punti di difficoltà, mentre gli indicatori prospettano un 2019 in frenata, con il Pil regionale ridimens

Pernigotti chiude definitivamente : via alla Cassa Integrazione - produzione esternalizzata : Al termine dell'incontro al ministero del Lavoro, firmato l'accoro per i via alla cassa integrazione per i lavoratori dell'unico impianto produttivo italiano di Novi Ligure. Si attendono ora gruppi interessati a rilevare il sito produttivo a cui il gruppo turco Toksoz proprietario del marchio potrebbe poi cedere parte della sua produzione. Intanto però la società ha già esternalizzato ad altri la produzione di alcune linee di ...