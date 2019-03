Milan | Donnarumma non vuole l' addio

Milan - Raiola su Donnarumma : “Rinnova fino al 2024” : Il Corriere dello Sport riporta le parole dell’agente Mino Raiola in merito al rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero è pronto a legarsi al Milan fino al 2024. Dopo un braccio di ferro che, la scorsa estate, ha rischiato di portare all’estero l’estremo difensore della Nazionale, ora sembra essere tornato il sereno. Una buona notizia per i tifosi che hanno ammirato quest’anno ottime ...

Milan - il rinnovo di Donnarumma è vicino : tutti i dettagli : Milan rinnovo Donnarumma – Dopo molte prestazioni costanti e strabilianti, Donnarumma è pronto a rinnovare con il Milan. La trattativa per il rinnovo del portierino entrerà nel vivo nei prossimi mesi e ha come obiettivo quello di allungare il contratto di Gigio fino al 2024. Cominciamo con il dire che il clima è lontano anni luce […] L'articolo Milan, il rinnovo di Donnarumma è vicino: tutti i dettagli proviene da Serie A News Calcio ...

Donnarumma - il Bayern pensa a lui per il dopo Neuer : ma per il Milan non si tocca : Gli ottavi di finale di Champions League hanno regalato davvero molte emozioni, hanno stupito gli appassionati di calcio sicuramente la rimonta della Juventus sull’Atletico ma ancora di più il crollo della corazzata Bayern Monaco davanti a un Liverpool scatenato. Era dal 2011 che i tedeschi non uscivano così presto dalla più prestigiosa competizione europea, grandi meriti li ha avuti Klopp nella preparazione delle due gare ma molte ...

Calciomercato Milan - sono tre le probabili operazioni cruciali : da monitorare Donnarumma : Il Milan si trova nella fase decisiva della sua stagione ma oltre a pensare ‘al campo’, i rossoneri sono molto attivi anche sul mercato. I dirigenti rossoneri, infatti, stanno monitorando delle situazione interessanti che potrebbero consentire al Milan di competere con i migliori club europei dalla prossima stagione. Bisogna però prestare molta attenzione alla situazione di Gianluigi Donnarumma, sul quale è piombato nuovamente il Bayern ...

Milan-Inter - all’Aspria Harbour Club il derby rosa tra Wags : la moglie di Handanovic sfida la dolce metà di Antonio Donnarumma : Da Aspria Harbour Club va in scena il derby rosa tra Wags di Milan e Inter. Domenica 17 marzo, la Stracittadina è anticipata da un pomeriggio di divertimento tutto al femminile a sostegno dei progetti benefici della LIVE ONLUS Mancano pochi giorni all’attesissimo “derby della Madonnina” che domenica 17 marzo vedrà sfidarsi sul prato di San Siro Milan e Inter. Quest’anno il match è anticipato da una singolare sfida in veste rosa: mogli e ...

Milan - altro che 30 milioni : la cifra per Donnarumma : Secondo La Gazzetta dello Sport , si è impennata la cifra della valutazione di Gigio Donnarumma . Lontani i tempi dei 30/35 milioni per venderlo: oggi il Milan lo valuta 60 milioni, ma non intende cedere il suo portierone.

Milan - Donnarumma show. E sogna l'idolo Neuer : Juve, con l'Atletico sia un'altra partita LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA OGGI Stefano Cantalupi

Milan-Sassuolo - le pagelle : Donnarumma è decisivo - Boga intimorisce i rossoneri : pagelle MILAN G. Donnarumma 7 Si conferma in uno stato di forma stratosferico. Bellissima, e decisiva, la parata su Djuricic sullo 0-0. CALABRIA 6.5 Stavolta parte con il freno a mano tirato, poi si ...

Milan : Donnarumma fenomenale - Suso stenta ancora : Donnarumma abbraccia Calabria a fine gara. Ansa if, utag_data.switchAdv2017 == false - - typeof, utag_data.switchAdv2017, == "undefined", { jQuery, "#rcsad_Bottom1",.after, ' ',; } Il Milan che ...

Milan-Sassuolo - le pagelle : Donnarumma è decisivo - Boga intimorisce i rossoneri : pagelle MILAN. G. Donnarumma 7 Si conferma in uno stato di forma stratosferico. Bellissima, e decisiva, la parata su Djuricic sullo 0-0. CALABRIA 6.5 Stavolta parte con il freno a mano tirato, poi si ...

Milan - Donnarumma : 'Il Sassuolo ci fa soffrire ma...' : Gigio Donnarumma , portiere del Milan , parla a Sky Sport all'intervallo della gara contro il Sassuolo: 'Gara difficile? Lo sapevamo, loro giocano molto bene. Dobbiamo essere pronti, abbiamo sofferto tutti insieme e ci sarà ancora da soffrire. Ce la ...

LIVE Milan-Sassuolo - cronaca e risultato in tempo reale : miracolo di Donnarumma su Berardi : risultato Milan-Sassuolo 0-0 27′ – I rossoneri si riaffacciano nuovamente dalle parti di Consigli: contropiede di Suso, che la scarica su Piatek, che a sua volta è costretto ad uscire dall’area a causa del forte pressing di un difensore avversario. L’attaccante polacco la scarica nuovamente su Suso, che tenta di imbeccare Paquetà con un cross. Il brasiliano, però, colpisce male la palla che termina fuori. 23′ ...

LIVE Milan-Sassuolo - cronaca e risultato in tempo reale : miracolo di Donnarumma : risultato Milan-Sassuolo 0-0 21′ – miracolo di Donnarumma! Grandissima parata del portiere del Milan, che riesce a mettere la manona sulla girata bassa di Berardi. Sassuolo vicinissimo al gol dell’uno a zero. 18′ – Primo calcio d’angolo anche per il Sassuolo, che si fa vedere per la prima volta dalle parti di Donnarumma. 13′ – Scocca il tredicesimo minuto di gioco e tutti fermi in campo ...

Compleanno Donnarumma - lo speciale regalo della fidanzata ed i tardivi festeggiamenti del portiere del Milan [FOTO E VIDEO] : Gigio Donnarumma ha festeggiato 20 anni insieme ai suoi amici a Milano: ecco la torta del portiere del Milan ed il regalo della fidanzata Alessia Gigio Donnarumma il 25 febbraio ha compiuto 20 anni. Il giovane portiere del Milan ha festeggiato tardivamente il suo Compleanno insieme ai suoi amici in un ristorante di Milano ed ha ricevuto un regalo speciale dalla sua fidanzata. Alessia Elefante, timida e riservata dolce metà ...