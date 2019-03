In arrivo in Android la possibilità di bloccare chiamate e SMS da numeri sconosciuti o

Yongnuo YN450 è una mirrorless 4K con Android in arrivo ad aprile a meno di 500 euro : Yongnuo annuncia la mirrorless YN450, con sistema operativo Android, che arriverà sul mercato il prossimo mese a un prezzo inferiore ai 500 euro. L'articolo Yongnuo YN450 è una mirrorless 4K con Android in arrivo ad aprile a meno di 500 euro proviene da TuttoAndroid.

Octopath Traveler : Champions of the Continent è un nuovo RPG free-to-play per dispositivi iOS e Android in arrivo nel corso dell'anno : Come segnala Gematsu, Square Enix ha annunciato Octopath Traveler: Champions of the Continent per dispositivi iOS e Android, in uscita nel 2019 in Giappone.Il titolo è un "gioco di ruolo single player free-to-play" ambientato nel mondo di Orsterra diversi anni prima degli eventi di Octopath Traveler per Switch.La pre-registrazione è ora disponibile tramite il sito web ufficiale. Inoltre, Square Enix il 12 marzo consentirà ai giocatori di ...

La funzione per raggruppare le schede di Google Chrome è in arrivo per Android : Goolge Chrome consentirà presto di raggruppare le schede per organizzarle meglio e aggiungendo un sito web a un gruppo, tutti i nuovi collegamenti che aprirete dallo stesso sito web verranno aggiunti allo stesso gruppo, inoltre i gruppi di schede si sincronizzeranno su tutti i vostri dispositivi.

Ritardi in vista per le API dei messaggi RCS attese finora con l'arrivo di Android Q : La disponibilità delle nuove API per i messaggi RCS potrebbe essere ancora lontana. attese con Android Q, potrebbero subire dei Ritardi stando a un commit trapelato in queste ultime ore.

Android 9 Pie per Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro è in arrivo : Xiaomi cerca beta tester per la Global Beta : Arrivano ottime notizie per tutti coloro che posseggono uno Xiaomi Redmi Note 5 o uno Xiaomi Redmi Note 6 Pro e che sono in attesa di saperne di più sull'aggiornamento ad Android 9 Pie.

Android 9 Pie in arrivo per Razer Phone 2 - Razer Phone 3 forse non esisterà : Android 9 Pie è pronto al rilascio per Razer Phone 2, Razer Phone 3 invece potrebbe non esistere mai e l'intera divisione mobile potrebbe chiudere.

In arrivo la possibilità di installare app Android su Chrome OS senza ricorrere alla modalità sviluppatore : L'installazione su Chrome OS di applicazioni per Android senza ricorrere alla modalità sviluppatore potrebbe essere presto implementata

Un pacco di 230 nuove emoji in arrivo su iPhone e Android quest'anno - : Queste personalizzazioni, in passato, hanno sollevato dei veri polveroni, come la storia del calamaro di Apple poco credibile , che ha indignato i biologi di tutto il mondo. Apple, probabilmente, ...

L'autenticazione tramite impronta digitale è in arrivo su WhatsApp per Android : Confermati i test per l'autenticazione biometrica su WhatsApp per Android e quindi il futuro arrivo di questa funzionalità.

Nintendo annuncia Dr. Mario World in arrivo questa estate per Android : Nintendo oggi ha rivelato un nuovo gioco in arrivo quest'anno per i dispositivi mobili Android e iOS in collaborazione con LINE, per sviluppare congiuntamente il nuovo Dr. Mario World. Il gioco è descritto come un "puzzle d'azione" ed è attualmente in programma di essere rilasciato all'inizio dell'estate a livello globale in forma gratuita con acquisti in-app opzionali. L'articolo Nintendo annuncia Dr. Mario World in arrivo questa estate per ...